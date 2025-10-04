Какво обяснява шофьор на катаджия за аварийните светлини?

От месец съм на диета и имам невиждани резултати. Нито аз ги виждам, нито другите.
***
Шофьор кара на аварийни. Спират го:
– Що си пуснал аварийните?
– Да знаят, че не съм добре...
***
– Как си, дядо?
– Как да съм – като телевизор с антенка. Вадя образ, ама не хващам всичко.
***
Старостта идва, когато коленете започнат да щракат повече от мишката.
***
Две баби си говорят:
- Внукът е дошъл на гости, а?
- Да, при нас е.
- И как е, помага ли на дядото?
- Много. Вчера му помогнал да изпият пенсията.
***
- Вземате ли тази жена за законна съпруга?
- Ама чакайте да се разберем, мен ме доведоха на рожден ден!
***
- Добро утро, вие ли сте докторът?
- Не, аз съм сестрата.
- И тука ли, бе! Навсякъде само роднини се набутахте!
***
На мач от световното първенство, малко момче седи във ВИП ложата. Седящият до него мъж го пита:
- Момче, откъде намери пари за толкова скъп билет?
- Тате го купи.
- А той къде е?
- Вкъщи, търси билета.
***
Циганин вдига тост на сватба:
- Аз живеем с мойто жена от 25 години.
- Не "с мойто", а "с моята!" - поправя го брат му.
- Ааа, с твойта от 10...