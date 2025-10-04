Какво обяснява шофьор на катаджия за аварийните светлини?

От месец съм на диета и имам невиждани резултати. Нито аз ги виждам, нито другите.

***

Шофьор кара на аварийни. Спират го:

– Що си пуснал аварийните?

– Да знаят, че не съм добре...

***

– Как си, дядо?

– Как да съм – като телевизор с антенка. Вадя образ, ама не хващам всичко.

***

Старостта идва, когато коленете започнат да щракат повече от мишката.

***

Две баби си говорят:

- Внукът е дошъл на гости, а?

- Да, при нас е.

- И как е, помага ли на дядото?

- Много. Вчера му помогнал да изпият пенсията.

***

- Вземате ли тази жена за законна съпруга?

- Ама чакайте да се разберем, мен ме доведоха на рожден ден!

***

- Добро утро, вие ли сте докторът?

- Не, аз съм сестрата.

- И тука ли, бе! Навсякъде само роднини се набутахте!

***

На мач от световното първенство, малко момче седи във ВИП ложата. Седящият до него мъж го пита:

- Момче, откъде намери пари за толкова скъп билет?

- Тате го купи.

- А той къде е?

- Вкъщи, търси билета.

***

Циганин вдига тост на сватба:

- Аз живеем с мойто жена от 25 години.

- Не "с мойто", а "с моята!" - поправя го брат му.

- Ааа, с твойта от 10...