Как се запознават мафиот и психолог?

Двама пътуват във влака от Варна за София. Запознават се:
- Аз съм психолог.
- Аз пък съм мафиот... Я да те видим що за психолог си? Опитай да познаеш за какво мисля! За всяка мисъл, която познаеш, ти давам сто кинта.
- Ама аз съм психолог, не врачка!
- Абе сто кинта са това, я опитай.
- Добре, пътуваш от Варна. Значи си бил на море. Значи сега си спомняш колко хубаво ти е било.
- Браво! Позна! Ето ти стотачка.
- Щом ти е било хубаво, значи си бил със жена. И сега си мислиш за нея.
- Точно така! Ето ти още стотачка.
- Освен това, не ти се иска да се прибираш у дома.
- Правилно, ето ти още сто лева...
- Щом не ти се прибира, сигурно си женен. А щом си мафиот, сигурно мислиш, че няма да е лошо да пречукаш жена си и да си останеш с другата.
- Ха! Ето ти хилядарка!
- Ама защо хиляда? Нали щеше да даваш по сто на мисъл?
- Това не е мисъл, а идея!
***
Между възрастни стоножки:
- Нещо не ми изглеждаш добре?
- Абе направо съм с 50 крака в гроба!
***
Жена се подава на вратата на аптеката и пита:
- Случайно да имате лекарство за отслабване?
- Имаме, но защо не влезете?
- Не мога...
***
Винаги ми е било трудно да доведа вкъщи някоя мадама. Отначало заради родителите ми, а сега - заради жена ми.
***
- Сине, това калкулатор ли е?
- Не, бабо, това е iPad
- А?
- Таблет, бабо...
- К'во?
- Уф... компютър, бабо, измислили са го Бил Гейтс, Стив Джобс...
- Все тая, исках само да ти кажа, че изглеждаш като педал с него.
***
Баща с ококорени очи гледа сина си, който се гримира и си слага червило. Заеквайки го пита:
- Абе сине, ти да не си некакъв педераст, бе?
- Какъв педераст, бе, тате! Аз съм принцеса!