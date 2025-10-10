Как се запознават мафиот и психолог?

Двама пътуват във влака от Варна за София. Запознават се:

- Аз съм психолог.

- Аз пък съм мафиот... Я да те видим що за психолог си? Опитай да познаеш за какво мисля! За всяка мисъл, която познаеш, ти давам сто кинта.

- Ама аз съм психолог, не врачка!

- Абе сто кинта са това, я опитай.

- Добре, пътуваш от Варна. Значи си бил на море. Значи сега си спомняш колко хубаво ти е било.

- Браво! Позна! Ето ти стотачка.

- Щом ти е било хубаво, значи си бил със жена. И сега си мислиш за нея.

- Точно така! Ето ти още стотачка.

- Освен това, не ти се иска да се прибираш у дома.

- Правилно, ето ти още сто лева...

- Щом не ти се прибира, сигурно си женен. А щом си мафиот, сигурно мислиш, че няма да е лошо да пречукаш жена си и да си останеш с другата.

- Ха! Ето ти хилядарка!

- Ама защо хиляда? Нали щеше да даваш по сто на мисъл?

- Това не е мисъл, а идея!

***

Между възрастни стоножки:

- Нещо не ми изглеждаш добре?

- Абе направо съм с 50 крака в гроба!

***

Жена се подава на вратата на аптеката и пита:

- Случайно да имате лекарство за отслабване?

- Имаме, но защо не влезете?

- Не мога...

***

Винаги ми е било трудно да доведа вкъщи някоя мадама. Отначало заради родителите ми, а сега - заради жена ми.

***

- Сине, това калкулатор ли е?

- Не, бабо, това е iPad

- А?

- Таблет, бабо...

- К'во?

- Уф... компютър, бабо, измислили са го Бил Гейтс, Стив Джобс...

- Все тая, исках само да ти кажа, че изглеждаш като педал с него.

***

Баща с ококорени очи гледа сина си, който се гримира и си слага червило. Заеквайки го пита:

- Абе сине, ти да не си некакъв педераст, бе?

- Какъв педераст, бе, тате! Аз съм принцеса!