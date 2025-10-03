Какво питала свекървата снаха си?

- Жена, събирай си багажа, загубих те на покер.

- Как така, бе, Стояне, какво си направил?

Мани, не ми се говори, направо ми се реве! За малко и цялата си заплата да загубя. Добре че спрях навреме.

***

В магазина за месо влиза жена и започва едно дълго гледане на патиците – около час с голям интерес. На продавача му писнало и запитал жената:

Госпожо, за да ви помогна, ми кажете вие тази патица ще я ядете ли, или просто търсите сродна душа.

***

Звъни свекървата на снахата и пита:

- Как е моят синковец?

- Ами как е – троснала се съпругата. - Пие като смок, скита по жени, а пък мен ме бие!

Свекървата:

- Слава Богу че не боледува.

***

Две акули си говорят:

- Не обичам водолазите, имат вкус на гума. Това се търпи, но после цял ден имам киселини.

- Много си задръстена! Водолазите се белят преди ядене.

***

Моят прапрадядо дошъл в Америка да търси свободата, но не я намерил, защото прапрабаба ми пристигнала със следващия кораб.

***

Катаджийска кола се забива в едно дърво. От нея изскачат двама униформени и единият казва:

- Браво, толкова бързо никога не сме се отзовавали на мястото на произшествието!

***

Двама ловци били на лов с куче. Ненадейно един орел грабнал кучето и отлетял. Стопанинът с точен изстрел съборил орела, но кучето продължило да лети.

- А, какво става, бе? - учудил се първият.

Сигурно не е чуло изстрела.

***

– От колко време пушите?

– От 30 години.

– Ама Вие от детската градина ли сте започнали да пушите?

– Не, като завърших училище.

– Добре сте се запазили.

– Това е от пиенето…

***

– Келнер, сода бикарнобат, моля!

– Бикарноба-а-ат? Това пък какво е?

– Как какво? Една газирана вода и две карнобатски ракии!

В Тексас мъж е влязъл при момиче в банята, заявявайки, че идентифицира себе си като жена. Бащата на момичето му е избил зъбите, казвайки, че се идентифицира като Феята на зъбките.

***

Хората, които си носят маските под брадата, вероятно по време на секс държат презерватива в ръката.

***

– Ама па всичките ти приятелки са грозни!

– А твойте приятели всичките са пияници!

– Пияници са щот' приятелките ти са грозни..

За да не притичват покрай опашките разни бабички “аз само да попитам”, в болниците пред кабинетите ще бъдат поставени “легнали доктори”.

***

Диалог между мъже:

– Скарахме се с жена ми и после тя ми призна, че съм прав. Какво да правя? Никога не съм попадал в такава ситуация.

– Извини ? се. Кажи, че не си искал да бъдеш прав.

***

Един лъв и един бик си пиели бирата. Станало полунощ и лъвът се надигнал да си ходи.

- Хайде, бе, дай по още една да изпием!

- Не мога, жената пак ще ми трие сол на главата.

Бикът му се подиграл:

- Абе, как може такова нещо? Нали уж си цар на животните, пък от жена си се страхуваш. Виж ме мене – пет пари не давам.

- Е, да, - казал лъвът. - Но моята жена е лъвица, а твоята - крава.

***

Комар–веган изпи доматения сок на нищо неподозиращ рибар.

***

Един британски лорд се похвалил пред българин, че ще може да превъзпита на добри обноски и най-твърдоглавия човек на света. Българинът мислил, мислил и му предложил да се хванат на бас, че не може на превъзпита един чистокръвен шоп.

– Давам ти луксозната си лимузина и един форд в допълнение, ако не успея за един месец да възпитам твоят човек на обноски, достойни за висшето общество! – отговорил лордът.

Три седмици по-късно, българинът получил следното писмо:

– Земи си и шопо, и фордо. Подпис: лордо.

***

- Докторе, сънувам един и същи еротичен сън всяка нощ. Аз съм Ван Гог. Дните и нощите си прекарвам на Хаити. От време на време една от знойните хаитянки сваля дрехите си и идва при мен, давайки ми да разбера, че иска ласки от великия художник. Какво ще ми препоръчате?

- Напиши 500 пъти: ”Никога няма да бъркам Ван Гог с Гоген, а Хаити с Таити”.

***

- Ти защо стана хирург?

– За патолог съм твърде весел, а за гинеколог-твърде влюбчив!

***

Ако срещна бившия със сегашното му гадже ще кажа: "Виж колко сте си добре заедно, защо ми пращаш есемеси всяка вечер?!" - и изчезвам!

***

– И така, какво работите?

– Бачкам на секс телефон!

– И каква жалба искате да пуснете?

– Вчера бях изнасилена от непознат номер!

***

Гледа се една жена в огледалото и си казва: Така му се пада на моя мъж!