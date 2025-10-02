Каква е разликата между политиците и крадците?

Съобщение по високоговорителя в самолета: Уважаеми пътници, добре дошли на борда на най-модерния самолет в света. На първия етаж има три луксозни ресторанта, на втория - пет тенис корта, на третия може да поплувате в някой от 4-те ни басейна с минерална вода с различна температура. На 4-ия етаж са залите за боулинг и дискотеките. А сега, моля, затегнете предпазните колани, защото нашият пилот ще се опита да вдигне цялата тази простотия във въздуха.

***

- Жена, събирай си багажа, загубих те на покер.

- Как така, бе, Стояне, какво си направил?

Мани, не ми се говори, направо ми се реве! За малко и цялата си заплата да загубя. Добре че спрях навреме.

***

В магазина за месо влиза жена и започва едно дълго гледане на патиците - около час с голям интерес. На продавача му писнало и запитал жената:

Госпожо, за да ви помогна, ми кажете вие тази патица ще я ядете ли, или просто търсите сродна душа.

***

- Ама па всичките ти приятелки са грозни!

- А твойте приятели всичките са пияници!

- Пияници са щот' приятелките ти са грозни.

***

Ако срещна бившия със сегашното му гадже ще кажа: “Виж колко сте си добре заедно, защо ми пращаш есемеси всяка вечер?!” - и изчезвам!

***

- И така, какво работите?

- Бачкам на секс телефон!

- И каква жалба искате да пуснете?

- Вчера бях изнасилена от непознат номер!

***

Двама дядовци се оплакват:

- Имам диабет, радикулит, болен черен дроб, камъни в бъбреците и високо кръвно.

- А, стига, бе? Има ли нещо, което го нямаш?

- Да, зъби нямам.

***

Звъни свекървата на снахата и пита:

- Как е моят синковец?

- Ами как е - троснала се съпругата. - Пие като смок, скита по жени, а пък мен ме бие!

Свекървата:

Слава Богу, че не боледува.

***

Две акули си говорят:

- Не обичам водолазите, имат вкус на гума. Това се търпи, но после цял ден имам киселини.

- Много си задръстена! Водолазите се белят преди ядене.

***

Диалог между мъже:

- Скарахме се с жена ми и после тя ми призна, че съм прав. Какво да правя? Никога не съм попадал в такава ситуация.

- Извини є се. Кажи, че не си искал да бъдеш прав.

***

Един лъв и един бик си пиели бирата. Станало полунощ и лъвът се надигнал да си ходи.

Хайде, бе, дай по още една да изпием!

Не мога, жената пак ще ми трие сол на главата.

Бикът му се подиграл:

Абе, как може такова нещо? Нали уж си цар на животните, пък от жена си се страхуваш. Виж ме мене - пет пари не давам.

Е, да, - казал лъвът. - Но моята жена е лъвица, а твоята - крава.

***

Комар-веган изпи доматения сок на нищо неподозиращ рибар.

***

Един британски лорд се похвалил пред българин, че ще може да превъзпита на добри обноски и най-твърдоглавия човек на света. Българинът мислил, мислил и му предложил да се хванат на бас, че не може на превъзпита един чистокръвен шоп.

- Давам ти луксозната си лимузина и един форд в допълнение, ако не успея за един месец да възпитам твоят човек на обноски, достойни за висшето общество! - отговорил лордът.

Три седмици по-късно, българинът получил следното писмо:

- Земи си и шопо, и фордо. Подпис: лордо.

***

Мъжът се различава от жената по това, че когато е уморен, някакси не му се разказва за това...

***

Гледа се една жена в огледалото и си казва: Така му се пада на моя мъж!

***

Внуците на доктора вече три месеца не могат да прочетат завещанието му.

***

Радио направило анкета с въпрос, каква е разликата между политиците и крадците?

Един от отговорите направил силно впечатление на радиото:

“Уважаемо любимо радио, много мислих над вашия въпрос, и стигнах до извода, че разликата между политиците и крадците е в това, че първите ги избираме ние, а вторите ни избират нас.

С уважение, Павлин Груцов”

Радиото отговоря:

“Скъпи г-н Груцов, решихме да ви дадем наградата заради вашия умен отговор! А и защото вие бяхте единствения, който откри разлика между политиците и крадците!”

***

С комшията от горния етаж не се разбираме. Ядосва се, когато пуша на терасата. Обадил се в полицията и казал, че пуша трева. Момчетата дойдоха и попитаха дали е вярно. Казах вярно е, но свърши. Питаха откъде съм я взела. Отговорих: от комшията от горния етаж. От часове ровят в апартамента му.

***

Орнитолог остана втрещен, когато свраката, на която току-що беше сложил пръстен, му каза “Съгласна съм”.

***

- Ти защо стана хирург?

- За патолог съм твърде весел, а за гинеколог-твърде влюбчив!

***

- Докторе, сънувам един и същи еротичен сън всяка нощ. Аз съм Ван Гог. Дните и нощите си прекарвам на Хаити. От време на време една от знойните хаитянки сваля дрехите си и идва при мен, давайки ми да разбера, че иска ласки от великия художник. Какво ще ми препоръчате?

- Напиши 500 пъти: “Никога няма да бъркам Ван Гог с Гоген, а Хаити с Таити”.

***

Моят прапрадядо дошъл в Америка да търси свободата, но не я намерил, защото прапрабаба ми пристигнала със следващия кораб.

***

Катаджийска кола се забива в едно дърво. От нея изскачат двама униформени и единият казва:

- Браво, толкова бързо никога не сме се отзовавали на мястото на произшествието!

***

Двама ловци били на лов с куче. Ненадейно един орел грабнал кучето и отлетял. Стопанинът с точен изстрел съборил орела, но кучето продължило да лети.

- А, какво става, бе? - учудил се първият.

Сигурно не е чуло изстрела.

***

- От колко време пушите?

- От 30 години.

- Ама Вие от детската градина ли сте започнали да пушите?

- Не, като завърших училище.

- Добре сте се запазили.

- Това е от пиенето...

***

- Келнер, сода бикарнобат, моля!

- Бикарноба-а-ат? Това пък какво е?

- Как какво? Една газирана вода и две карнобатски ракии!

***

В Тексас мъж е влязъл при момиче в банята, заявявайки, че идентифицира себе си като жена. Бащата на момичето му е избил зъбите, казвайки, че се идентифицира като Феята на зъбките.

***

Хората, които си носят маските под брадата, вероятно по време на секс държат презерватива в ръката.

***

За да не притичват покрай опашките разни бабички “аз само да попитам”, в болниците пред кабинетите ще бъдат поставени “легнали доктори”.