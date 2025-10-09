Бирата или сервитьорката?

Автобус тръгва от спирката и от задния край някой крещи:
- Помощ, кракът ми! Затисна ми крака, о-о-о! Шофьора се шашка, забива спирачките, отваря вратите. В това време същия глас:
- А, това не бил моя крак!
***
Генералът:
- Поручик Ржевски, наскоро чух, че Вие ще се жените за графиня Лиговская, но знаете ли, че с нея спи целият Тамбов?
- Пфу, Тамбов, бил съм там, хиляда и двеста мъже да има, най много.
***
- Странно! Пешо защо е в болница? Вчера го видях да се натиска с една мацка, жив и здрав.
- Ми и жена му го е видяла
***
Клиент в бара пита сервитьорката:
- Бирата хубава ли е?
- Ми, гледай ме мене и прецени!
- Хм... Дай тогава две ракии.
Същият клиент в друг бар:
- Келнер! Отдавна не съм пил нещо топло! Една бира моля!
***
Поручик Ржевски и Наташа Ростова разговарят за войната. Тя:
- Ех, война, война. Студ, глад, смърт...
Ржевски:
- И още как! Ето например, тази зима един хусар от нашия полк открадна в селото от една старица яйца и за това го обесиха!
Наташа Ростова:
- За какво? Нима за яйцата?
Ржевски:
- А не, за шията.
***
Мъж влиза в магазин за облекла. Жена му го придружава.
- Бихте ли ми показали онзи сив костюм? – обръща се мъжът към продавача.
- Стига, бе! Имаш пет сиви костюма... – намесва се жената.
- Ами тогава нека видя онзи, червения.
- Не, не, в никакъв случай червено, това е толкова педераско!
- Ок! Дайте ми онзи зеления.
- Ти луд ли си, бе?! Зеленото носи нещастие! - отново се намесва жената.
Мъжът с дълбока въздишка изважда пистолет, стреля няколко пъти в жената, после се обръща към продавача и казва:
- Дай един черен тогава...
***
При психиатъра влиза луд, който се оплаква:
- Докторе, през цялото време усещам как по гърдите ми лазят бели мишки.
След което показва с жестове как ги отхвърля. Психиатърът раздразнено отвръща:
- Ей, ама защо ги хвърляш по мен бе, човек?
***
Луд отива при психиатър и му казва:
- Докторе, аз съм птица!
Доктора:
- Добре, тогава идете да полетите малко из чакалнята, а аз през това време ще ви уредя гнездо в болницата.
***
Главният психиатър видял, че лудите са се наредили в редица на двора и един по един падат и почват да си блъскат главата в асфалта. Пратил един от докторите да провери какво става. Оня се връща след половин час:
- Един от лудите е нарисувал с тебешир една черта на асфалта и обещава 1000 лева на всеки, които успее да пропълзи отдолу.
- А ти защо толкова се забави?
- 1000 лева са си пари…
***
Срещат се двама приятели на улицата и единия пита другия:
- Къде си се забързал?
- Отивам на психиатър.
- Тъй ли, че защо, изглеждаш ми здрав…
- Абе, нещо започнах да помня като слон…
- Че това не е чак толкова лошо!?
- Може и да си прав, има и хубави неща - замечтано отговаря първият - зелената джунгла, първата слоница…
***
- Какво вино желаете - бяло или червено?
- Яз съм далтонист, сипи ракия!
***
Важно съобщение:
Уведомяваме всички дами, които лятото ходиха с летни ботуши, че поради настъпването на зимата е наложително да си приготвят зимните джапанки!
***
- Чук, чук!
- Кой е?
- Заплатата!
- О, заповядай! Настанявай се удобно!
- Няма нужда, аз само за малко.
***
О! Имаш жълта котка!
- Бяла е. Просто в нас всички пушат...
***
Обажда се една жена на рецепцията и ми казва:
- Тутитурум ту!
А аз ? отговорих:
- Тарататам та.
И ме изгониха от работа. Откъде да знам аз, че тя искала два чая за стая 2.
***
- Скъпи, обичаш ли ме?
- Да.
- Колко?
- Колкото и да е странно...
***
Лудите си правят културно събитие - литературно четене. Става един, чете някаква книга. Всички са във възторг - стават на крака, ръкопляскат. Само един мърмори:
- Абе хубава пиеса, ама много действащи лица…
В този момент влиза един санитар:
- Ей, психари! Кой е задигнал телефонния указател?