Бирата или сервитьорката?

Автобус тръгва от спирката и от задния край някой крещи:

- Помощ, кракът ми! Затисна ми крака, о-о-о! Шофьора се шашка, забива спирачките, отваря вратите. В това време същия глас:

- А, това не бил моя крак!

***

Генералът:

- Поручик Ржевски, наскоро чух, че Вие ще се жените за графиня Лиговская, но знаете ли, че с нея спи целият Тамбов?

- Пфу, Тамбов, бил съм там, хиляда и двеста мъже да има, най много.

***

- Странно! Пешо защо е в болница? Вчера го видях да се натиска с една мацка, жив и здрав.

- Ми и жена му го е видяла

***

Клиент в бара пита сервитьорката:

- Бирата хубава ли е?

- Ми, гледай ме мене и прецени!

- Хм... Дай тогава две ракии.

Същият клиент в друг бар:

- Келнер! Отдавна не съм пил нещо топло! Една бира моля!

***

Поручик Ржевски и Наташа Ростова разговарят за войната. Тя:

- Ех, война, война. Студ, глад, смърт...

Ржевски:

- И още как! Ето например, тази зима един хусар от нашия полк открадна в селото от една старица яйца и за това го обесиха!

Наташа Ростова:

- За какво? Нима за яйцата?

Ржевски:

- А не, за шията.

***

Мъж влиза в магазин за облекла. Жена му го придружава.

- Бихте ли ми показали онзи сив костюм? – обръща се мъжът към продавача.

- Стига, бе! Имаш пет сиви костюма... – намесва се жената.

- Ами тогава нека видя онзи, червения.

- Не, не, в никакъв случай червено, това е толкова педераско!

- Ок! Дайте ми онзи зеления.

- Ти луд ли си, бе?! Зеленото носи нещастие! - отново се намесва жената.

Мъжът с дълбока въздишка изважда пистолет, стреля няколко пъти в жената, после се обръща към продавача и казва:

- Дай един черен тогава...

***

При психиатъра влиза луд, който се оплаква:

- Докторе, през цялото време усещам как по гърдите ми лазят бели мишки.

След което показва с жестове как ги отхвърля. Психиатърът раздразнено отвръща:

- Ей, ама защо ги хвърляш по мен бе, човек?

***

Луд отива при психиатър и му казва:

- Докторе, аз съм птица!

Доктора:

- Добре, тогава идете да полетите малко из чакалнята, а аз през това време ще ви уредя гнездо в болницата.

***

Главният психиатър видял, че лудите са се наредили в редица на двора и един по един падат и почват да си блъскат главата в асфалта. Пратил един от докторите да провери какво става. Оня се връща след половин час:

- Един от лудите е нарисувал с тебешир една черта на асфалта и обещава 1000 лева на всеки, които успее да пропълзи отдолу.

- А ти защо толкова се забави?

- 1000 лева са си пари…

***

Срещат се двама приятели на улицата и единия пита другия:

- Къде си се забързал?

- Отивам на психиатър.

- Тъй ли, че защо, изглеждаш ми здрав…

- Абе, нещо започнах да помня като слон…

- Че това не е чак толкова лошо!?

- Може и да си прав, има и хубави неща - замечтано отговаря първият - зелената джунгла, първата слоница…

***

- Какво вино желаете - бяло или червено?

- Яз съм далтонист, сипи ракия!

***

Важно съобщение:

Уведомяваме всички дами, които лятото ходиха с летни ботуши, че поради настъпването на зимата е наложително да си приготвят зимните джапанки!

***

- Чук, чук!

- Кой е?

- Заплатата!

- О, заповядай! Настанявай се удобно!

- Няма нужда, аз само за малко.

***

О! Имаш жълта котка!

- Бяла е. Просто в нас всички пушат...

***

Обажда се една жена на рецепцията и ми казва:

- Тутитурум ту!

А аз ? отговорих:

- Тарататам та.

И ме изгониха от работа. Откъде да знам аз, че тя искала два чая за стая 2.

***

- Скъпи, обичаш ли ме?

- Да.

- Колко?

- Колкото и да е странно...

***

Лудите си правят културно събитие - литературно четене. Става един, чете някаква книга. Всички са във възторг - стават на крака, ръкопляскат. Само един мърмори:

- Абе хубава пиеса, ама много действащи лица…

В този момент влиза един санитар:

- Ей, психари! Кой е задигнал телефонния указател?