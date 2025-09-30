Какво иска съпругът първата сутрин след сватбата?

Накъде да карам, скъпа?
- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
***
- Ееей... на Митьо му е дошъл акъла!
- Що така мислиш?
- Гледам, че ме е махнал от приятели...
***
- Брат, снощи видях за пръв път летящи чинии!
- Ай стига бе! Верно ли?
- Да бе, преди да се оженя не бях виждал...!
***
Младоженка се оплаква на приятелка:
- Омъжих се за археолог.
- И какво от това? - пита приятелката.
- Ами, той се интересува само от миналото!
***
В бара:
- Какво ще пиеш?
Тя го огледа от глава до пети и му прошепна в ушето:
- Противозачатъчни!
***
Скъпи, искам да живея с теб дълго и щастливо!
- Ако ти живееш щастливо, аз няма да издържа дълго.
***
Две баби си говорят:
- Внукът е дошъл на гости, а?
- Да, при нас е.
- И как е, помага ли на дядото?
- Много. Вчера му помогнал да изпият пенсията.
***
- Вземате ли тази жена за законна съпруга?
- Ама чакайте да се разберем, мен ме доведоха на рожден ден!
***
- Добро утро, вие ли сте докторът?
- Не, аз съм сестрата.
- И тука ли, бе! Навсякъде само роднини се набутахте!
***
На мач от световното първенство, малко момче седи във ВИП ложата. Седящият до него мъж го пита:
- Момче, откъде намери пари за толкова скъп билет?
- Тате го купи.
- А той къде е?
- Вкъщи, търси билета.
***
- Начииии... вечер препия ли, сутринта съм буквално пребит! А ти?
- Ааа, аз съм ерген.
***
Старият ерген бай Кольо, бил такъв, не защото искал, а защото страдал от медицински проблем - имал много газове. Затова се притеснявал да покани жена на среща, а да не говорим за брак. Но годинките си течали и той, срам не срам, решил че сам не се живее и пуснал обява, в която обяснявал своя проблем и молел да му се обаждат само жени, които ще го приемат такъв, какъвто е. На молбата му откликнала кака Пенка, която от малка имала проблем - не била добре с носа, т. е. не можела да подушва никаква миризма. Оженили се двамата и през първата брачна нощ кака Пенка станала да отвори прозореца на спалнята, а навън - студ, дърво и камък се пукат. Бай Кольо попитал:
- Пенке, нали не можеше да надушваш! Защо отваряш прозореца в тоя кучешки студ?
- Ми люти ми на очите, бе Кольо!
***
Циганин вдига тост на сватба:
- Аз живеем с мойто жена от 25 години.
- Не “с мойто”, а “с моята!” - поправя го брат му.
- Ааа, с твойта от 10...
***
Първа сутрин след сватбата.
Младоженецът казва:
- Скъпа, пие ли ти се кафе?
Тя усмихната:
- Да, може!
Той:
- Чудесно! Ще направиш ли и за мен, като станеш!
***
- Здравей, мамо, само не се притеснявай! Аз съм в полицията.
- А бе, престани така да започваш! От осем години си полицай.
***
Тя:
- Значи, ако един мъж спи с 8 жени е пич, а ако една жена спи с 3-ма мъже е ку*ва!?
Ток:
- Ами... ако една ключалка се отваря с 3 ключа - значи не става за нищо, а ако един ключ отваря 8 ключалки - той е безценен...
***
- Мило-о-о, лошо ли съм излязъл на снимката?
- Нее, лошо си излязъл от майка си...
***
Вчера Азис седнал, без да иска, върху кубчето на Рубик и го наредил.