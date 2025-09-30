Какво иска съпругът първата сутрин след сватбата?

Накъде да карам, скъпа?

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.

***

- Ееей... на Митьо му е дошъл акъла!

- Що така мислиш?

- Гледам, че ме е махнал от приятели...

***

- Брат, снощи видях за пръв път летящи чинии!

- Ай стига бе! Верно ли?

- Да бе, преди да се оженя не бях виждал...!

***

Младоженка се оплаква на приятелка:

- Омъжих се за археолог.

- И какво от това? - пита приятелката.

- Ами, той се интересува само от миналото!

***

В бара:

- Какво ще пиеш?

Тя го огледа от глава до пети и му прошепна в ушето:

- Противозачатъчни!

***

Скъпи, искам да живея с теб дълго и щастливо!

- Ако ти живееш щастливо, аз няма да издържа дълго.

***

Две баби си говорят:

- Внукът е дошъл на гости, а?

- Да, при нас е.

- И как е, помага ли на дядото?

- Много. Вчера му помогнал да изпият пенсията.

***

- Вземате ли тази жена за законна съпруга?

- Ама чакайте да се разберем, мен ме доведоха на рожден ден!

***

- Добро утро, вие ли сте докторът?

- Не, аз съм сестрата.

- И тука ли, бе! Навсякъде само роднини се набутахте!

***

На мач от световното първенство, малко момче седи във ВИП ложата. Седящият до него мъж го пита:

- Момче, откъде намери пари за толкова скъп билет?

- Тате го купи.

- А той къде е?

- Вкъщи, търси билета.

***

- Начииии... вечер препия ли, сутринта съм буквално пребит! А ти?

- Ааа, аз съм ерген.

***

Старият ерген бай Кольо, бил такъв, не защото искал, а защото страдал от медицински проблем - имал много газове. Затова се притеснявал да покани жена на среща, а да не говорим за брак. Но годинките си течали и той, срам не срам, решил че сам не се живее и пуснал обява, в която обяснявал своя проблем и молел да му се обаждат само жени, които ще го приемат такъв, какъвто е. На молбата му откликнала кака Пенка, която от малка имала проблем - не била добре с носа, т. е. не можела да подушва никаква миризма. Оженили се двамата и през първата брачна нощ кака Пенка станала да отвори прозореца на спалнята, а навън - студ, дърво и камък се пукат. Бай Кольо попитал:

- Пенке, нали не можеше да надушваш! Защо отваряш прозореца в тоя кучешки студ?

- Ми люти ми на очите, бе Кольо!

***

Циганин вдига тост на сватба:

- Аз живеем с мойто жена от 25 години.

- Не “с мойто”, а “с моята!” - поправя го брат му.

- Ааа, с твойта от 10...

***

Първа сутрин след сватбата.

Младоженецът казва:

- Скъпа, пие ли ти се кафе?

Тя усмихната:

- Да, може!

Той:

- Чудесно! Ще направиш ли и за мен, като станеш!

***

- Здравей, мамо, само не се притеснявай! Аз съм в полицията.

- А бе, престани така да започваш! От осем години си полицай.

***

Тя:

- Значи, ако един мъж спи с 8 жени е пич, а ако една жена спи с 3-ма мъже е ку*ва!?

Ток:

- Ами... ако една ключалка се отваря с 3 ключа - значи не става за нищо, а ако един ключ отваря 8 ключалки - той е безценен...

***

- Мило-о-о, лошо ли съм излязъл на снимката?

- Нее, лошо си излязъл от майка си...

***

Вчера Азис седнал, без да иска, върху кубчето на Рубик и го наредил.