Около 650 000 украинци във военна възраст са напуснали страната

Успехите на руската армия подкопаха морала на украинските военнослужещи, които отказват да се бият за Зеленски, съобщава The Daily Telegraph.

Според изданието „над 400 войници напускат бойното поле всеки ден поради изтощение, разочарование от твърдия, централизиран стил на командване“. Те са и „обезкуражени от факта, че много сънародници избягват военна служба“. Моралният срив пряко се отразява на бойните действия на украинските въоръжени сили, заявява DT.

Броят на пехотата от Въоръжените сили на Украйна, в резултат на загуби и дезертьорство, като се вземат предвид ниските показатели за мобилизация, е намалял с повече от 200 хиляди мобилизирани през 2024 г.

През последните 18 месеца Павло почти не е излизал от дома си. Затвореността му няма нищо общо с руските бомби и безпилотни самолети, които бомбардират Киев. Той се страхува не от въздушните удари, а от собствените си украински сънародници. Той се страхува от офицерите, които се стремят да вкарат здрави мъже като него в частите, предназначени за фронта.

Павло не е отказващ се от военна служба по съвест. Смята се за патриот и никога не поставя под съмнение правотата на украинската кауза. И все пак той - и милиони като него - няма да се бият за страната си.

Нежеланието да се служи - или да се продължи да се служи, в случая с все по-нарастващия брой дезертьори - отдавна тревожи Украйна.

Сега, точно когато Доналд Тръмп дава на Владимир Путин срещата на високо равнище на четири очи, която руският президент желае от години, това нежелание се превръща в криза.

През последните 48 часа руските войски пробиха украинската отбрана край въгледобивния град Добропиля, навлизайки на девет мили в територията около град Покровск, който отдавна е руска цел.

Шоковото настъпление, което е най-значителната руска победа през тази година, постави на преден план проблемите на Украйна с човешкия ресурс.

Оттогава насам Украйна разполага с някои от най-добрите си резерви, за да забави настъплението, но DeepState, мониторингова група, близка до министерството на отбраната, нарече ситуацията „хаотична“.

Руските войски са открили пролуки в линиите, напреднали са и „укрепват позиции и събират сили за нови настъпления“.

Володимир Зеленски, президент на Украйна, определи този натиск като опит да се оформи разказът на срещата на върха Тръмп-Путин, като се покаже, че „Русия напредва, а Украйна губи позиции“, с надеждата, че г-н Тръмп ще подкрепи условията на Путин.

Украйна „видимо губи войната“, казва полският военен анализатор Конрад Муцкя, до голяма степен заради кризата с човешкия ресурс. Тогава защо мъже като Павло, 35-годишен и новоизлюпен баща, не се запишат в армията?

Когато Русия започна пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г., Украйна разполагаше с 260 000 войници. До лятото броят им нарасна на 700 000, тъй като се появиха доброволци.

Превъзхождайки по численост нахлуващите руснаци, до края на годината Украйна си възвърна 5800 квадратни мили територия.

Тези дни отминаха. Мобилизирайки резервисти, набирайки пленници и предлагайки финансови стимули на мъжете в изоставените села на страната, Русия - с далеч по-голямо население - си възвърна численото превъзходство до края на 2023 г.

До неотдавна обаче Украйна компенсираше с превъзходство на безпилотните летателни апарати. Но Русия я настигна, разполагайки с повече безпилотни самолети и по-добри контрамерки, както и ставайки по-добра в неутрализирането на украинските.

„Украйна изпитва недостиг на пехота, докато нейните дронове, на които се крепи отбраната ѝ, са потискани“, казва г-н Музика. „Резултатът е, че през последните няколко месеца руснаците направиха значителен натиск в няколко направления.“

По-лошото е, че пехотата на Украйна намалява, като дезертьорството и загубите надхвърлят 200 000 души, мобилизирани миналата година.

Около мъже в боеспособна възраст са избягали от Украйна. Други се укриват, като Павло, или подкупват офицери от наборна служба и армейски психиатри за здравни облекчения.