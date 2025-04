Очаквани екранни изкушения в Кан

19 филма в борба за „Златна палма”

Още 16 заглавия в “Особен поглед”

След броени дни започва 78-то издание на кинофестивала в Кан. Авторитетът на този голям световен форум е безспорен, което изостря амбициите на хиляди автори и продуценти от всички континенти. От друга страна корифеите във филмовата индустрия също залагат на Лазурния бряг своите бъдещи производствени, разпространителски и търговски планове. А не на последно място огромният интерес на разнородни медии от цял свят събира хиляди журналисти, кинокритици и още повече всеотдайни зрители, които всяка година с радост отделят 12 дни през май, за да са част от неофициалния лидер за “диагностика” на съвременното световно кино.

Затова очакването на селекцията в основните фестивални категории е толкова изострено, особено по отношение на двата главни конкурса - основното състезание за мечтаната “Златна палма” и вторият паралелен “Особен поглед”.

Както винаги, около месец преди началото на фестивала (13-24 май) домакините обявиха на специална пресконференция селектираните филми: 19 в основния конкурс и още 16 в “Особен поглед”. Не е изключено (случвало се е вече) и по-късно, дори в навечерието на откриването да се появи някое ново, супер важно заглавие, което само изостря допълнително интереса и опитите за прогнози.

Но и сега примамливите автори (сценаристи и режисьори) и особено актьорите - екранни звезди са достатъчен “допинг” за професионалните зрители и фенове. Добре известният американски ас Ричард Линклейтър, който не за първи път ще бъде в Кан, сега е подготвил очевиден реверанс към домакините с поредния си филм “Новата вълна” (“Nouvelle Vague”) - почит към знаменитото явление в европейското кино от края на 50-те и 60-те години през миналия век - основателна гордост за французите като родина на киното! Друг американец - Ари Астер, ще се опита да изненада журито и зрителите с жанров хибрид - уестърн комедията “Едингтън”, при това с участието на безспорните звезди Ема Стоун и Хоакин Финикс.

Затова пък винаги различният и никога скучен режисьор Уес Андерсън отново е в обичайната си предизвикателна форма с “Финикийска схема”, като се доверил на проверени чаровници - Скарлет Йохансон, Бенисио дел Торо и Том Ханкс. От тази компания винаги може да се очаква изненада, но никога провал!

А изненадващият фаворит от 2021 г. - стабилният норвежки режисьор Йоаким Триер отново е предпочетен с обещаващата нестандартна “Сантиментална ценност” със стабилните актьори Ел Фанинг и Стелан Скарсгаард.

Особено изострено е очакването на новия филм “Просто нещастен инцидент” на непокорния ирански режисьор Джафар Панахи. След присъди, граждански ограничения, забрана да прави кино и да напуска страната, новият му филм отново е селектиран и очакван с изключителен интерес.

“Просто нещастен инцидент”

Точно така беше и миналата година с неговия колега Мохамад Расулоф, който не само че успя да покаже филма си “Семе от свещената смокиня”, но пристигна в Кан след нелегално напускане на родината си и емиграция някъде в Европа, за да получи Специалната награда на журито! През 2021 г. младата френска режисьорка Жюлия Дюкурно и журито, ръководено от американския режисьор Спайк Лий съвсем неочаквано изненадаха всички със “Златна палма” за нейния слаб и объркан филм “Титан”! Това подлъга французите и те окуражени, лекомислено предложиха филма като френски кандидат за международен “Оскар”, ала крушението бе пълно, като той не попадна дори в номинациите! Сега Дюкурно отново е в основния конкурс с пестеливото заглавие “Алфа”, драма за 13-годишна тийнейджърка, която живее сама с майка си.

Затова пък сериозни очаквания събужда името на украинския режисьор Сергей Лозница, който живее и работи в Германия, а всеки негов нов филм е във фокуса с повишено внимание при селекцията. Този път ще се бори за “Златна палма” с нова историческа драма със сюжет от 1937 г. и с кратко, но провокативно заглавие “Двама прокурори”.

Най-малко изненадващо е поредното присъствие на знаменитите белгийски режисьори - братята Жан-Пиер и Люк Дарден! Те ще бъдат за десети път в конкурса (!), като вече 2 пъти са печелили “Златна палма” за “Розета” (1999) и “Детето” (2005), имат още награди за сценарий и режисура, плюс безброй други специални отличия! Разбира се, в подобни конкурси запазени призове няма, но почит към големите имена присъства винаги! Така че, задачата на знаменитата френска актриса Жулиет Бинош като председател на необявеното все още жури няма да е лесна!

В подобна ситуация ще се окаже и журито на програмата “Особен поглед”. Добре известно е, че тук селекцията е нещо като “контролен тест” за бъдещо участие в основния конкурс и амбициозен поглед към “Златната палма”. Филмите в тази категория съвсем не са “Б отбора” в Кан, а винаги предлагат изненадващи теми, нестандартни авторски идеи, жанрови експерименти или смели художествени решения. Обикновено режисьорските имена в тази категория не са все още утвърдени, някои дори са съвсем непознати, но тъкмо в това е сладостта от неочаквана среща или дори впечатляващо откритие.

Сега сред 16-те филма има поне две особено провокативни изненади. Защото става дума за режисьорски дебют на добре известната и талантлива актриса Скарлет Йохансон. Тя е родена в Ню Йорк от майка американка и баща - датски архитект. “Великата Елеонор” (2025) е неин първи пълнометражен игрален филм. Като припомним и филма на Уес Андерсън, тя ще е в Кан с две роли - като актриса и режисьор. Подобен е и дебютът “Urchin” на британския актьор и сценарист Харис Дикинсън, който вече има 4 късометражни филма, а сега поднася разказ за лондонски бездомник. Изкусително заглавие е “Once Upon A Time In Gaza” на режисьорите Тарзан и Араб Насер. За съседен регион разказва “Aisha Can't Fly Away” на египетския режисьор Морад Мостафа, фокусиран върху социални проблеми на африкански мигранти в Кайро.

Сред особено привлекателните “изкушения” са някои филми от неконкурсната програма “Премиери в Кан”. Тук е новото заглавие на “абонирания” за фестивала руски режисьор Кирил Серебреников “Изчезването на доктор Менгеле” за зловещия лекар от Освиецим, който към края на войната бяга в Аржентина; както и “Амрум” на немския майстор Фатих Акин. А в селекцията “Специални прожекции” е програмиран нов документален филм за Боно - фронтмен на групата U2.

Както е добре известно, Фестивалният дворец в Кан е на легендарният булевард “Кроазет”, а зад двореца е лазурният бряг на Средиземно море. Твърде силни изкушения! Но когато си в Кан по работа, те са само “част от пейзажа”. Световното кино е в луксозните и уютни зали, а работата на акредитираните журналисти и критици продължава в пресцентъра, в препълнените зали за писане и на терасата за кафе - пауза. За зрителите фестивалът потвърждава латинското значение на думата - празник! Но за други - той е временно работно място.