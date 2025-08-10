Легендарната Агнешка Холанд пристига в България с филма си за Кафка

Режисьорката ще получи почетна награда Синелибри и Doctor Honoris Causa на НАТФИЗ

Известна е със смелото изследване на болезнени исторически теми

По време на Пражката пролет е арестувана заради подкрепата си към дисидентското движение

През 2014 г. Холанд става председател на борда на Европейската филмова академия

Режисьорката Агнешка Холанд, една от знаменитите фигури на съвременното европейско кино, ще бъде удостоена с почетна награда Синелибри за цялостно творчество и Doctor Honoris Causa на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през октомври тази година.

Холанд пристига у нас по покана на организаторите на 11-ия Международен кино-литературен фестивал и второто издание на Международния форум BOB (Based-On-Books), посветен на изкуството на литературната адаптация за голям екран. В рамките на Синелибри ще се състои официалната премиера на последния ѝ филм, дългоочакваната биографична драма „Франц“, посветена на писателя Франц Кафка, икона на модернизма и един от най-значимите немскоезични автори на XX век.

Внушителна копродукция на Чехия, Полша, Франция, Германия и Турция, „Франц“ ще има световна премиера на 50-ото издание на престижния Международен филмов фестивал в Торонто. „Франц“ ще бъде показан в София в присъствието на режисьорката; прожекцията ще бъде последвана от разговор с публиката.

Плакат на новия филм на режисьорката „Франц“

Агнешка Холанд е тазгодишният лауреат на почетната награда Синелибри за цялостно творчество – факт, който я нарежда в компанията на творци като Иън Макюън, Фолкер Шльондорф и Иржи Менцел. Елегантната статуетка ще ѝ бъде връчена официално в рамките на празничната церемония по награждаване на 24 октомври в зала 1 на НДК.

Академичният съвет на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ е гласувал официално решение на видната полска режисьорка да бъде присъдено Почетно звание Doctor Honoris Causa. Тържествената церемония ще се проведе на 27 октомври 2025 г. в Аулата на НАТФИЗ.

Агнешка Холанд е полска режисьорка и сценаристка, една от водещите фигури в съвременното арткино. Известна е с ангажираното си социално кино и смелото изследване на болезнени исторически теми. По време на Пражката пролет е арестувана заради подкрепата си към дисидентското движение. Холанд печели международно признание с награди и номинации от Американската филмова академия, Златен глобус, Кан, Берлин, Венеция и Сан Себастиан. Сред отличените ѝ творби са „Провинциални актьори“ (ФИПРЕССИ, Кан, 1978), „Треска“ (Берлин, 1981), „Джули си отива у дома“ (Венеция, 2002), „Горчива реколта“ (номинация за „Оскар“, 1986) и „Партитурите на Бетовен“ (Сан Себастиан, 2006). Тя е номинирана за „Оскар“ за „Европа, Европа“ (1990) и за „Златен глобус“ с „В мрака“ (2012). Сред по-новите ѝ филми са „Мистър Джоунс“ (2019), за Гладомора в Украйна, „Шарлатанин“ (2020), и „Зелена граница“ (Венеция, 2023) – критичен поглед към съдбата на бежанци на границата между Беларус и Полша. „Следи“, по романа „Карай плуга си през костите на мъртвите“ на Олга Токарчук, печели „Сребърна мечка“ за новаторски подход в киното. През 2014 г. Холанд става председател на борда на Европейската филмова академия.

Най-новият ѝ филм, „Франц“, е своеобразна калейдоскопична мозайка, която обхваща периода от раждането на Франц Кафка в Прага през 19 век до смъртта му в Берлин след края на Първата световна война. „Франц“ изследва теми, които са все още актуални, включително размислите на писателя относно тоталитаризма, затвора на семейството, невъзможността за пълноценно общуване, фатализма и песимизма за бъдещето на човечеството.

Английският замък, сниман в прочутия филм на Холанд от 80-те „Тайната градина“

Режисьорката представи трейлъра на „Франц“ в рамките на 59-ото издание на Международния филмов фестивал в Карлови Вари, подчертавайки, че филмът има по-скоро асоциативна структура, отколкото линеен наратив. Режисьорката припомни, че в Чехословакия Кафка практически е бил забранен през повечето време. Това не е чудно, като се има предвид „кафкианската“ действителност на комунистическия период – ежедневие, в което властват отчуждението, екзистенциалната тревожност, абсурдът.

Марек Епщайн е сценарист на филма съвместно с Агнешка Холанд. Продуцент е Майк Дауни. Ролята на Франц Кафка е поверена на немския актьор Идан Вайс.

Мотивите си да се ангажира с проекта, Агнешка Холанд обяснява така: „Знаем всичко и нищо за Кафка. Има десетки подробни биографии, много анализи, тонове книги за него. А причините за нарастващото му влияние като писател и личност остават загадка. След падането на комунизма в Чехия, през 21-ви век, Кафка се превръща в най-голямата туристическа атракция и днес има едва ли не статут на рок звезда. В този смисъл целта на „Франц“ е да се доближи до отговора на въпроса каква е същността на Кафка и доколко тази същност е заровена под проекциите на популярната култура. Опитвам се да сглобя един разпръснат пъзел.“