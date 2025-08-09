„Любовникът на лейди Чатърли“ тръгва по Epic Drama

Сцените са снимани в автентични английски имения

Когато лейди Констанс Чатърли е изправена пред инвалидността на съпруга си, нейната младост и копнежът ѝ за интимност са обречени бавно да изчезнат в сумрака на аристократичния замък „Рагби Хол“. Но срещата ѝ с Оливър Мелърс, затворен в себе си пазач на дивеч, променя всичко. Аферата им предизвиква не само стереотипите на 20-те години на миналия век, но и невидимите стени на класовото разделение, които са почти свещени в Англия по онова време.

Д. Х. Лорънс пише „Любовникът на лейди Чатърли“ през 1928 г. и веднага е обявен за изгнаник. Обвинен в порнография и създаване на морални проблеми и етикетиран като провокатор, от днешна гледна точка осъзнаваме, че Лорънс всъщност е пророк на модерността. Той изобразява женствеността не само от гледна точка на добродетелта и дълга, но и от гледна точка на желанието, тялото и правото на удоволствие и самоопределение.

В днешния свят, който обича да говори за равенство, жените все още често трябва да се борят за свободата на избор – в живота, в любовта и в брака. Екранизацията на „Любовникът на лейди Чатърли“ ни напомня, че цената на смелостта може да бъде остракизъм, самота и нуждата да избягаме от свят, който не разбира щастието, дефинирано по собствени критерии.

Сериалът „Любовникът на лейди Чатърли“ е заснет с голямо внимание към детайлите от епохата. Сцените са снимани в автентични английски имения и в гори, които се превръщат почти във втори герой в тази история – диво, зелено убежище на свободата за влюбените. Красивите костюми, цветовете и звуците на гората пренасят зрителя във време, когато всяка стъпка на лейди Чатърли през моравата на имението, под зоркия поглед на слугите, може да означава приближаване до социално изгнание.

Холидей Грейнджър, добре позната с многобройните си роли в британски исторически драми, блести като Констанс. Нейното изпълнение съчетава сила и уязвимост, гордост и мъка. Към нея се присъединяват Джеймс Нортън като сър Клифърд и Ричард Мадън като Мелърс, който придава на пазача на дивеч едновременно физическа сила и ранена, непокорна душа.

Версията на BBC е възприета много добре от критиците, които хвалят актьорите за автентичността и финеса, с които изобразяват една толкова смела за времето си история. Може би, за да си припомним, че зад всеки голям скандал се крие една проста истина: любовта винаги намира път, независимо дали това е през заключена порта на имение, дива гора или най-дебелите стени на стереотипите. В свят, който все още изисква смелост, за да се защити свободата – дори най-интимната – „Любовникът на лейди Чатърли“ все още има какво да ни каже.

Премиерните епизоди на сериала „Любовникът на лейди Чатърли“ се излъчват по Epic Drama от 22:00 часа.