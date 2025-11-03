document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const bulinsAd = document.querySelector('.bulins-ad'); // Замете с правилния селектор if (bulinsAd) { bulinsAd.style.marginBottom = '10px'; } });

Патриарх Даниил ще отслужи водосвет в столичния храм "Св. Пимен Зографски"

Снимка: Българска патриаршия

Днес, 3 ноември, от 15:00 ч. Софийският митрополит и български патриарх Даниил ще отслужи тържествен водосвет в новостроящия се столичен храм "Св. Пимен Зографски", намиращ се в район "Изгрев", съобщи пресслужбата на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП).

Първата копка на храма бе направена през 2019 г., а в края на 2020 г. започна и същинският строеж.

Храмът е разположен на 200 квадратни метра и е първият енорийски храм на територията на столичния район, припомнят от БПЦ-БП.

