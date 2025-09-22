Пеевски: Новото начало за България се гради с решителност и вяра в името на хората! Честит Ден на Независимостта!

"Днес отбелязваме едно от най-великите дела в нашата история – обявяването на Независимостта на България. С този смел акт предците ни заявиха пред света, че за България настъпва новото начало - свободна и суверенна държава, решена сама да определя своята съдба.

Днес, повече от всякога, ние носим отговорността да пазим тази свобода и да продължим пътя на развитие, който води към една модерна, сигурна и стабилна България. Държава с главно “Д”, в която хората живеят добре и с която се гордеят".

Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в отворено писмо до медиите по случай Деня на Независимостта.

"Днес ние сме гарантът да не позволим никога страната ни да бъде отслабена или разрушена, да не допускаме разделение, рушене на държавата и демокрацията в страната, а всеки такъв опит ще срещне отпор. Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората.

Честит Ден на Независимостта!

Да живее независима и силна България!", пише Пеевски.