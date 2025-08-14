Пловдивски брокер на имоти - тартор на наркотрафиканти (обзор)

Още по темата: ГДБОП и ДАНС разбиха група за международен трафик на дрога 14.08.2025 15:06

Акция на ДАНС, ГДБОП и прокуратурата

Получавали марихуана и кокаин от Запада Европа, наемали тираджии да я карат в Турция

Заловени са 90 кг “трева”

Пловдивски брокер на недвижими имоти бе арестуван и обвинен като тартор на организирана престъпна група, занимавала се с трафик на наркотици. Бандата действала от около година и половина като получавала пратки с различни количества марихуана и кокаин от Испания и Нидерландия и ги прехвърляла в Турция.

Ударът по престъпниците бил нанесен при съвместна акция на ДАНС, ГДБОП и Окръжната прокуратура в Пловдив. Само за няколко часа били арестувани 10 души и обискирани множество техни автомобили, офиси и жилища в Пловдив, София и Бургас. Открити били три сака с около 90 кг “трева” от последната доставка, приготвена за получателите є в Турция. По преценка на прокурорите обвинения били повдигнати на ръководителя и петима от членовете на групата на възраст от 26 до 62 години. Босът и още един са пловдивчани, другите четирима са софиянци. Един е пуснат срещу 3000 лева гаранция, останалите са зад решетките.

Операцията започнала преди няколко месеца, като от ДАНС надушили наркоканала, а се оказало, че в ГДБОП също го разработват и започнала подготовката на съвместната акция под ръководството на прокуратурата. Установено било, че търговецът на имоти, които продавал също и автомобили, получавал дрогата с камиони, които тук я разтоварвали. После наемал други тираджии за “мулета” до Турция. И в двата случая в камиони имало изградени тайници, в които дрогата минавала незабелязано през границите.

В момента Турция е най-привлекателната дестинация на наркотрафикантите, тъй като търсенето на дрога е огромно и цените са в пъти по-големи, отколкото в България или в страните от Западна Европа.