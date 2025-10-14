Политологът Татяна Буруджиева за изборите в Пазарджик: Такъв резултат не може да се купи

"Това, което виждаме с ДПС-Ново начало в Пазарджик, не можем да не ги поздравим като победители. Такъв резултат не може да се купи - над 3000 гласа, предвид каква подкрепа са получили другите партии. Разликата между партиите е много голяма".

Това заяви в ефира на Nova политологът Татяна Буруджиева, която бе поканена да коментира изборите в града.

"Ако има купени гласове, тогава трябваше да има купени гласове във всички секции. Трудно е да се докаже какъв е произходът на тези пари, които бяха открити. Трябваше да не се правят драматични сценки, а МВР да действа професионално", допълни Буруджиева.

"Труд news" припомня, че извънредните избори в Пазарджик бяха спечелени от ДПС-Ново начало с 5508 гласа (17.1 на сто). В предишния Общински съвет формацията нямаше нито един представител, сега ще има минимум осем съветници.

На второ място във вота се нарежда коалицията „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ППДБ) с 11.7 на сто, а трета е партия „Свобода“ с 10.3 на сто.

Според изчисленията на Общинската избирателна комисия поне 700 гласа са необходими на един кандидат, за да влезе в Общинския съвет. В надпреварата за 41 места се бориха рекорден брой номинирани - близо 600.

Буруджиева анализира и какво се случва с ГЕРБ в Пазарджик.

"Партията там има вътрешнопартиен проблем от няколко избора насам. Но той не е решен досега, защото има две групи, които воюват. От тази гледна точка резултатът на ГЕРБ не е изненада", отбеляза тя.

Според Буруджиева битката срещу деинституциализацията трябва да поведе не друг, а президентът Румен Радев, който има отношение към назначенията и уволненията в определени институции.