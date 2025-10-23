Полицаи помогнаха на уморена пенсионерка да се прибере вкъщи

Трогателна история за двама полицаи, които помагат на възрастна жена да стигне до дома си, стана изключително популярна в социалните мрежи, видя "Труд news".

Историята разказва Николай Шопов, който е бил пряк свидетел на случката. Действието се развива вчера, 22 октомври, на метри от Първо полицейско управление в София на бул. "Шипченски проход".

Младият мъж си признава откровено, че е снимал без разрешение от органите на реда, но постъпката им толкова го впечатлила, че той се надява да не бъде съден за кадрите и публичното разгласяване на видяното.

По думите му пенсионерката е била видимо много уморена, седнала да си почине, тъй като пликовете с покупки ѝ натежали. Тогава тя получила предложение да бъде закарана до дома си с патрулката.

"Станах свидетел на нещо, което ме върна във времето, когато хората си помагаха без да чакат нещо в замяна. Двама мъже в униформи видяха възрастна баба, изморена и натоварена, беше седнала на тротоара с покупките от магазина. Докато минавах през тях чух, че ѝ предлагат да я закарат до тях.

Въпреки, че снимах без позволение, не се сдържах да не споделя с вас този прекрасен жест. В свят, в който всеки бърза за себе си, тези двама господа ми напомниха как изглежда добротата. Поклон и адмирации за добрия пример!", казва Шопов.

Министерство на вътрешните работи сподели разказа на гражданина, а под публикацията за броени минути стотици коментираха благородната постъпка на униформените.

Снимки: Николай Шопов