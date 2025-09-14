Полша не откри доказателства за евентуално нарушение  на въздушното пространство

Полските въоръжени сили не потвърждават предполагаемо нарушение на въздушното пространство

Полша не е открила доказателства за нарушението на въздушното си пространство, за което беше съобщено предния ден, съобщи оперативното командване на въоръжените сили на републиката в социалната мрежа X.

В събота вечер полските военни вдигнаха военновъздушните си сили и приведоха противовъздушната си отбрана в повишена бойна готовност поради „активност на безпилотни летателни апарати в граничните райони на Украйна”. Два часа по-късно самолетите се върнаха на летищата си.

„Взети бяха всички налични мерки за потвърждаване на индикациите на радарните системи за евентуално нарушение на полското въздушно пространство. Предприетите мерки не потвърдиха индикациите и следователно нарушението на полското въздушно пространство”, се казва в изявлението.

Както обясни командването, радарните записи биха могли да бъдат свързани с метеорологичните условия, но те са били проверени заради „обекти близо до границата”.

„Подобна ситуация се случи вчера в Румъния, където също бяха регистрирани радарни показания и беше активирана системата за противовъздушна отбрана”, добавиха полските въоръжени сили.