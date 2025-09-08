Пощенска банка ще обслужва Столична община

За срок от пет години

“Пощенска банка” е класирана на първо място в процедурата по избор на нова обслужваща банка на Столичната община. Това става ясно от доклада на работната комисия. Банката е получила общо 98,02 точки от възможни 100.

Банката бе една от четирите поканени за участие в процедурата след като общината се отказа от услугите на Общинска банка. Останалите бяха “Банка ДСК”, “Уникредит Булбанк” и “Обединена българска банка”, които са останали съответно на следващите места в класация.

Пощенска банка е спечелила с това, че няма да взема никакви такси за превалутиране на евро и йени, което е важно предвид заема, който общината взе преди години от Японската банка за развитие за строежа на първата отсечка на метрото. Няма да се начисляват такси и при транзакции на физически ПОС терминали.

Решението на Столична община може да се обжалва в десетдневен срок от оповестяването на решението на всички участници.

Към 2 септември в сметките на общината има налични 471 421 880 лв. и се очакват още приходи по различните пера в бюджета, обяви тогава ам.-кметът по финанси Иван Василев в последния си ден на поста с публикация във фейсбук.