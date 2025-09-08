Учениците от Бургас влизат в ремонтирани класни стаи

Откриват четири нови яслени групи в града

Броени дни преди официалния старт на новата учебна година в Бургас вървят усилени ремонтни дейности в няколко училища и детски градини. Целта е децата да посрещнат 15 септември в по-добри и модерни условия за обучение и развитие.

През тази година местата за първокласниците в общината са 2800, а общият брой на учениците, които ще прекрачат училищния праг, е над 25 000. Расте и броят на най-малките деца, поради което са открити четири нови яслени групи.

Модерният учебен корпус в двора на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и ПГРЕ „Георги С. Раковски“ съвсем скоро ще отвори врати и ще осигури преминаване на едносменен режим на обучение на близо 2000 ученици там. Сградата е с партерен и 3 надземни етажа.

С бързи темпове напредва и наскоро стартиралият строеж на модерния филиал на ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ в кв. „Крайморие“. Необходимостта от изграждане на училище там е породен от факта, че в квартала няма изградено и функциониращо учебно заведение.

Нов учебен корпус на ОУ „Васил Априлов“ „расте“ до основната сграда на училището. Той е на два етажа, с вътрешно стълбище, тераси и помещения.

Изграждането му ще осигури 4 класни стаи със 104 учебни места, лекционна зала за 116 места, мултифункционална зона с 4 къта за чуждоезиково обучение.