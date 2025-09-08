82 фалшиви антични монети отиват в музея на София

Конфискувани са от трафикант, който ги изнасял в чужбина

Агенция “Митници” предаде на Министерство на културата 82 контрабандни монети, отнети в полза на държавата по дело, водено срещу тарфикант на антики. Монетите влизат в в Научно-спомагателния фонд на Регионален исторически музей - София.

На 2 април 2015 г. на софийското летище бил задържан български гражданин и в багажа му открити въпросните монети, които той смятал да изнесе тайно в чужбина. Отначало всички мислели, че са сечени през IV вeк преди Христа от времето на Филип Македонски. Извършена била обаче петорна експертиза от вещи лица, които открили, че монетите са изработени с голямо майсторство съвременни фалшификатори, които възпроизвеждат всички белези, тегло и размери на автентичните монети. Дори ги състарили и покрили с изкуствена патина, за да се различават много трудно от оригиналните антични монети. Изработени от сплав, в която преобладава сребро и са копия на тетрадрахми с името на цар Филип Македонски, сечени през периода 359 - 336 г. пр. Хр. в монетарниците на античните градове Пела и Амфиполис.

В музея с тези монети ще могат да работят учени и изследователи, без да се налага да използват автентичните монети от древността.