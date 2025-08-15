Празник на "Тича" преди дербито на Варна

Членът на изпълнителния комитет на Българския футболен съюз Михаил Статев празнува днес. Юристът, който е и в управителния съвет на Българската професионална футболна лига (БПФЛ), има още един повод за наздравица, освен празника на Варна. Днес той навършва 49 години.

Статев е човекът, който над 20 години помага по правните и трансферните въпроси в клуба на “моряците“.

По този повод ръководството на Черно море, спортно-техническият щаб и футболистите честитят празника на Статев и му пожелават здраве, успехи и късмет в професията. Както и да преживее още много победи на любимия си Черно море и на Националния отбор на България.