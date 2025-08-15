Кабаков с наряд от УЕФА за плейофите в Европа

Георги Кабаков ще бъде единственият български съдия, който ще ръководи мач от плейофния кръг в европейските клубни турнири другата седмица.

39-годишният пловдивчанин, който от дълги години е номер 1 в ранглистата на реферите в България, получи първата среща от турнира Лига Европа между Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) и Утрехт (Нидерландия). Мачът ще се играе на 21-и август от 21.00 часа на стадион Под бели брег в Мостар.

Помощници на Кабаков от страничните линии ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а за четвърти съдия е изпратен Волен Чинков. Българи ще бъдат съдиите, които ще отговарят и за системата за видеопомощ (ВАР). Главен ВАР-съдия е Драгомир Драганов, а негов помощник ще бъде Никола Попов.

Тази среща ще бъде под номер 3 за Кабаков на международната сцена през този сезон. Предишните му два мача също са в турнира Лига Европа: Бешикташ (Истанбул) – Шахтьор (Донецк) във втория кръг и Хекен (Гьотеборг) – Бран (Берген) в третия.