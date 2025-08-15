Левски в Европа – това е нещо друго!

Левски продължава да впечатлява в Европа! „Сините“ са на крачка от основната фаза в Лигата на конференциите след втори успех над Сабах. След 1:0 в София, Баку видя победа с 2:0 в „бяло“ (б.а резервния екип на родния гранд). Първо вкара Радослав Кирилов, после резервата Мазир Сула. И тимът на Хулио Веласкес взе билет за Алкмаар, където ще гостува на АЗ в края на август в мач от плейофната фаза. Преди това обаче е домакин, но вече не на „Георги Аспарухов“, а на „Васил Левски“. Столичният гранд сменя локацията и ще се радва на 40 000 фенове по трибуните. А за да си осигури и максимален комфорт между двете срещи с нидерландците, ръководството ще отложи двубоя с Ботев (Пд), който е част от 6 кръг на Първа лига. И това е най-логичният ход на „сините“, след като набързо навъртяха 10 мача от старта на сезона – 6 в евротурнирите и 4 за първенство, а се задава и визита на Ботев (Враца) в неделя.

Какви обаче са цифрите, които стоят зад представянето на Левски зад граница? Испанският специалист Хулио Веласкес тотално промени аурата си след някои бледи мачове през пролетта, когато отпадна от Черно море за Купата и навъртя 8 равенства в 17 двубоя.

Сега бившият треньор на Виляреал и Удинезе демонстрира качества, които носят резултати. Роденият в Саламанка тактик често ротира състава в мачовете за първенство и тези в Европа, променя позициите на играчите, връща сред титулярите футболисти, които в един момент са имали периферна роля. И това носи резултат. В титулярните 11 в четвъртък пък имаше цели шестима българи, какъвто бе акцентът през лятото след отказа на клуба да спазва новото правило на БФС. От първата минута в Баку стартираха Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Асен Митков, Радослав Кирилов, Марин Петков и Борислав Рупанов.

Към момента „сините“ все още не са допускали попадение в Европа в редовното време – два пъти по 0:0 с Апоел (Беер Шева) и триумф с дузпи отново след 51 години на европейската сцена. Нови нулеви ремита, но вече с изявения фаворит Спортинг (Брага), след което дойде голът със задна ножица на португалците. Със Сабах „сините“ спечелиха с общ резултат 3:0. Това бе седми дуел за азерите в евротурнирите и за едва втори път те отпадат след две поражения. Факт е, че отборът на Валдас Дамбраускас не е някакво страшилище, но показа, че разполага с класа, организация и смели амбиции. Те бяха пресечени в София и довършени в Баку.

В Азербайджан Веласкес спази обещанието си да не пази резултат, а да играе открит футбол. „Сините“ владееха ситуацията и в нито един момент не бяха поставени под напрежение. Положенията пред Светослав Вуцов бяха рядкост, а отбраната отново показа, че е на много високо ниво.

Впечатление прави бързата адаптация на Мазир Сула. Бившият играч на Черно море вече има 3 асистенции и попадение, а е последният нов на „Герена“. Скорост вече набра и Радослав Кирилов. А „сините“ вече обявиха централния защитник Никола Серафимов, който е национал на Северна Македония, чакат и халфа Акрам Бурас. С това се очаква селекцията да бъде затворена, въпреки надеждата на феновете за нов нападател. При това положение Борислав Рупанов и Мустафа Сангаре ще се борят за титулярно място, като българинът се радва на все по-голямо доверие и в четвъртък вечер бе титуляр.

Всичко това дава предпоставки за нещо повече от достойно представяне срещу представителя от Ередивизи. Доскоро „сините“ фенове изпитваха страх от евентуален провал още на старта в Лига Европа, а сега мечтаят за европейски вечери до края на годината.

Рейдът в Европа осигури на Левски друг статут в Европа. „Сините“ вече са пред ЦСКА по коефициент, прибавяйки 2,5 точки към актива си. Така "сините" ще имат поне коефициент от 7, ако отпаднат в плейофната фаза на турнира, за последните пет години.

Скокът на Левски нарежда клуба на 200-о място в Европа, редом до Арис Солун, Кайрат от Казахстан и шотландския Хибърниън, като по този показател "сините" ще бъдат втори по коефициент в България за следващия сезон.

Потенциално ново участие на "сините" през следващата кампания вече ще носи друг статут на тима. Столичният гранд би бил поставен в първия кръг на Лига Европа (за разлика от този сезон) и във втория кръг на Лигата на Конференциите.

ЦСКА ще има коефициент от 6,500, ако се класира в Европа, като „червените“ записват отстъпление, след като не участват вече втори пореден сезон в турнирите. Арда Кърджали също се представи отлично, като вече има личен коефициент 4, което е повече от този на България - 3,675 до момента.