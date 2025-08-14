Левски превзе и Баку за място на плейофите

Левски е на плейоф в Лигата на конференциите, след като превзе Баку за втори успех над Сабах, но вече с 2:0. На "Банк Республик Арена" тимът на Хулио Веласкес изигра перфектни 90 минути, в които отново не допусна попадение в евротурнирите. В големи периоди от срещата родният представител държеше нещата в свои ръце. Положенията пред Светослав Вуцов бяха малко, като най-деликатна бе ситуацията в 20-ата минута, когато Джой-Ланс Микелс бе оставен да стреля, но Кристиан Макун изби пред голлинията.

Резултатът откри Радослав Кирилов с първия си гол в Европа за "сините". Бившият играч на Славия и ЦСКА 1948 се разписа точно преди почивката. Лявото крило засече центриране по земя в наказателното поле на Майкон след хубава атака на гостите.

Точка на спора сложи Мазир Сула през втората част по сходен начин. Доскорошният играч на Черно море продължава да набира скорост, след като в предходните два двубоя даде три асистенции. Именно Сула намери и Борислав Рупанов от корнер за 1:0 в София преди седмица. Сега Сула засече подаване на първа греда, а пасът бе на Карлос Охене.

Триумфът сега праща "сините" стъпало преди основната фаза в третия по сила турнир на УЕФА. Там родният гранд трябва да срещне АЗ Алкмаар, който в първата среща бе победил Вадуц с 3:0 у дома.

Първият дуел с нидерландците ще се играе в София и по всяка вероятност ще се пренесе на националния стадион "Васил Левски" не само заради по-големия капацитет, но и заради изискванията на УЕФА. Седмица по-късно Левски гостува в Алкмаар в преследване на първо участие в групова фаза от сезон 2010/11.

Сабах - Левски 0:2

0:1 Р. Кирилов (40)

0:2 М. Сула (87)

Сабах: 92. Стас Покатилов - 80. Аким Зедадка (85' - 53. Андрей Виктор), 3. Стив Солве, 40. Игор Ногейра, 5. Рахман Дашмадиров (46' - 11. Кахем Парис) - 22. Зинедин Улд-Халед (64' - 6. Абдулах Хайбулев), 13. Иван Лепиница - 70. Джеси Секидика (64' - 10. Анатоли Нуриев), 20. Джой-Ланс Микелс, 7. Боян Летич - 18. Павол Шафранко (К) (78' - 88. Кхаял Алиев)

Левски: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон - 18. Гашпер Търдин, 10. Асен Митков (72' - 8. Карлос Охене) - 88. Марин Петков (К) (72' - 95. Карл Фабиен), 17. Евертон Бала (72' - 37. Рилдо), 99. Радослав Кирилов (82' - 6. Цунами) - 77. Борислав Рупанов (63' - 22. Мазир Сула)