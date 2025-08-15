Левски се мести на "Васил Левски" за АЗ, отлага мача с Ботев (Пд)

Левски ще домакинства на националния стадион "Васил Левски" в плейофа в Лигата на конференциите с АЗ (Алкмаар). "Сините" се местят на далеч по-голямото съоръжение в центъра на София не само заради капацитета му, но и заради факта, че то отговаря на изискванията на УЕФА. Мачът с нидерландците е идният четвъртък.

Новината потвърди и изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров. При това положение "сините" ще бъдат подкрепяни от близо 40 000 зрители. Досега и трите домакинства в евротурнирите се играха пред пълни трибуни, но на "Георги Аспарухов".

В същото време на "Герена" обмислят сериозно възможността да отложат двубоя с Ботев (Пд). Мачът по програма трябва да се играе между двете срещи с АЗ, но столичният гранд вече навъртя 6 мача в евротурнирите и 4 във вътрешното първенство.

„Ще опитаме да ги притесним, ако може и да ги отстраним. С Ботев Враца със сигурност ще играем, ще мислим другата седмица дали ще отлагаме. Програмата е доста сгъстена, ще трябва да си поемем и глътка въздух“, заяви самият Боримиров след успеха с 2:0 над Сабах в Баку.