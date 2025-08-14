Дуел с АЗ Алкмаар носи на Левски още 925 хил. евро

Евентуално елиминиране на Сабах в Лигата на конференциите ще има своята финансова стойност за Левски. „Сините“ ще си гарантират минимум 925 хил. евро от УЕФА при участие в плейофната фаза на третия по сила турнир. В сумата не влизат приходите от Лига Европа, където столичният гранд взе участие във първи и втори квалификационен кръг. За срещите с Апоел (Беер Шева) и Спортинг (Брага) „сините“ имат допълнителни приходи от УЕФА. В тях не влизат тези от телевизионни права и билети. Евентуално класиране за груповата фаза в Лигата на конференциите пък ще донесе на Левски 3.17 милиона евро стартова сума.

УЕФА дава на всеки отбор по 175 хил. евро за участие във всяка фаза, а при отпадане се задейства и допълнителният финансов бонус. За плейоф в най-новия турнир се полагат 750 хил. евро. Там съперник на „сините“ би бил Аз (Алкмаар). Нидерландците си осигуриха протоколен реванш с Вадуц в Лихтенщайн след убедително 3:0 у дома преди седмица.

В същото време Левски тръгна за Баку с ясната идея, че предстои сериозна битка срещу азерите. Тимът на Валдас Дамбраускас показа, че може да бъде много опасен в атака на стадион „Георги Аспарухов“, където създаде няколко добри ситуации пред вратата на Светослав Вуцов.

Лошата новина за старши треньора на „сините“ Хулио Веласкес е отсъствието на Мустафа Сангаре. Нападателят е с мускулна травма, която го извади за шампионатния двубой със Спартак (Варна) през уикенда при победата с 2:1. Таранът не успя да се възстанови за визитата в Баку. В същото време испанският треньор на Левски до последно умувал дали все пак да вземе Сангаре на самолета, за да заблуди своя колега Дамбраускас. В крайна сметка щабът на родния гранд преценил, че е по-добре нападателят да остане да се възстановява в София, за да бъде на линия за евентуалните срещи с Аз (Алкмаар).

При това положение е много вероятно атаката на гостите да бъде поверена на Борислав Рупанов. Младежкият национал на България се намира в отлична форма, след като реализира по едно попадение в последните три мача. Именно той бе и големият герой на „Георги Аспарухов“ в първата среща, когато прониза Сабах с глава в 98-ата минута. С по-малки шансове да води атаката пък е Евертон Бала, който изпълняваше тези функции в срещите с Апоел на старта на евроучастието.

Добрата новина за Веласкес е свързана със състоянието на Георги Костадинов. Опитният халф бе заменен рано срещу Спартак от съображения за сигурност заради лек мускулен проблем, но сега е готов за здрава битка в Азербайджан.

"Спокойни не сме, но мисля, че сме добре подготвени и се надявам да изиграем тактически много правилно мача утре и да излезем крайни победители – изрази увереност изпълнителният директор Даниел Боримиров на летище „Васил Левски. - Мач с мач не си прилича, така че за нас най-важното е това, което постави треньорът като задачи на нашите футболисти да се изпълни максимално. Мисля, че ще успеем.“

