АЗ Алкмаар понесе 22 удара с Вадуц, владя топката 18%

Тежки критики се изсипаха над АЗ Алкмаар след гостуването на Вадуц в Лигата на конференциите. Нидерландците си осигуриха сблъсък с Левски след нов успех над представителя на Лихтенщайн след късна победа с 1:0 и общ резултат 4:0. Трой Перът от дузпа наказа домакините в 87-ата минута.

Статистиката обаче далеч не бе така впечатляваща за гостите от Алкмаар. Тимът от Ередивизи владя топката само 18%, допускайки съперника да владее изцяло инициативата. Местната преса посочва, че ранният червен картон на Ро-Занджело Даал е бил незаслужен, но това не може да служи за оправдание. Вадуц отправи общо 22 изстрела към вратата на Жероен Зоет.

"Всичко трябва да се промени, за да достигне груповата фаза на Конферентната лига", подчерта местното издание Rodi.nl.

В петък сутринта нидерландските вестници бяха единодушни: АЗ бяха всичко друго, но не и убедителни в Европа. Гостуващите в Лихтенщайн фенове пък получили „отвратително представяне“.