Португалец е надеждата за ново лице на ЦСКА

Бруно Жордао е надеждата за ново лице на ЦСКА. Португалецът от полския Радомяк най-накрая финализира трансфера и ще е основният вътрешен халф на „червените“. В кариерата си бившият младежки национал има престои в Уулвърхемптън и Лацио, макар и да е играл съвсем за кратко. Английските „вълци“ обаче плащат 9 милиона евро за правата на Жордао през 2019 година.

Лумбард Делова се завърна към тренировките на ЦСКА, което обаче вбеси множество фенове в социалните мрежи. Косоварският национал бойкотира няколко занимания, а мениджърът му обяви, че повече няма да облече „червената“ фланелка. Възможността от дисциплинарно уволнение и спиране на правата от ФИФА явно се оказа достатъчен довод за Делова и екипа му да смекчат тона. Въпреки това краткосрочният бойкот достатъчно вбеси запалянковците, които и без това страдат заради липсата на резултати.

В ЦСКА приеха с отдъхване факта, че мач в понеделник с Арда няма да има заради ангажимента на отбора от Кърджали в Лигата на конференциите.