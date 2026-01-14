Предлагат добавки за Коледа и Великден за всички бедни

Помощ за около 507 хил. човека

Дават парите през март и декември

Великденски и коледни добавки да има не само за пенсионерите, а за всички бедни, предлага Министерството на труда и социалната политика. След заседанието на Министерски съвет министърът на труда Борислав Гуцанов обяви, че министерството предлага на Народното събрание трайно и справедливо решение на темата за т. нар. великденски и коледни добавки.

С писмо до председателя на Комисията по труда и социалната политика към парламента - Деница Сачева, той предлага промени в Закона за социално подпомагане. С тях се въвеждат ясни правила за отпускането на тази допълнителна подкрепа, за да се гарантира, че ще достигне до най-уязвимите. Идеята е помощ да получават всички с доходи под линията на бедност.

“Великденските и коледните надбавки няма вече да бъдат само за пенсионери, а и за многодетни семейства, хора с увреждания, самотни родители, деца в затруднена ситуация. Така най-уязвимите хора в страната няма да чакат някакво подаяние, а предварително ще знаят на каква помощ могат да разчитат от държавата”, обясни Гуцанов.

Допълнителна помощ за най-светлите празници ще се изплаща през март и декември, а размерът є ще се определя ежегодно през Закона за държавния бюджет. “Така, от една страна, ще се отчита ситуацията в страната като инфлация и покупателна способност, от друга - и възможностите на хазната”, допълни социалният министър. Със законодателните промени най-уязвимите ще имат сигурност, че ще получават тази подкрепа преди празниците.

По предварителни данни на НОИ се очаква тази подкрепа да достигне до около 507 хил. човека. Това са хора, които вече получават подкрепа от системата за социално подпомагане или семейни помощи. С промените в Закона за социално подпомагане ще се въведе по-голяма справедливост, защото ще се взимат предвид всички доходи на хората.

“Много често някой е на минимална пенсия, но има допълнителни доходи от ниви, дадени под аренда, или от апартаменти под наем. С тази стъпка правим така, че да има справедливост и тази подкрепа да получават всички нуждаещи се, а не само пенсионерите”, обясни Гуцанов. Той изрази надежда, че промените ще станат факт още в това Народно събрание.