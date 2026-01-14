Протестиращи се събраха в центъра на София

Граждани се събраха на протест на площад „Независимост", като настояват предстоящите парламентарни избори да се проведат при 100% машинно гласуване. Демонстрацията е организирана от „Продължаваме Промяната-Демократична България“. Според ПП-ДБ управляващите целят да въведат гласуване с оптични скенери, което „оставя врата за злоупотреби”.

„Възраждане“ също организира протест пред парламента. Той е срещу някои от предложенията за прекрояване на изборните правила, по-конкретно - срещу въвеждането на сканиращи устройства за преброяване на гласовете.

В Триъгълника на властта има засилено полицейско присъствие.