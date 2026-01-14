България пред национална грипна епидемия

Вирусът е с променен генетичен код, няма достатъчен обществен имунитет срещу него, съобщи главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев

Най-уязвими са децата до 14 години

След Варна идва ред на Силистра и Добрич, в понеделник мерките засягат и Бургас

България е на прага на грипна епидемия и през следващите две седмици заболяването ще се разпространява, каза във Варна главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Той уточни, че освен Варна, сериозно са засегнати областите Силистра и Добрич, които най-вероятно до края на тази седмица също ще обявят противоепидемични мерки. Заболеваемостта е висока и в регионите Бургас, Ямбол, Хасково, Перник. Същото е валидно и за София област, допълни Кунчев.

Най-рисковият контингент са възрастните хора и тези с хронични заболявания. Тази година епидемията е по-интензивна, тъй като вирусът се предава лесно, каза още Кунчев. По думите му има данни и за по-често възникване на усложнения, но това все още не е категорично доказано.

Според него особеното за тази година е, че вирусът е с променен генетичен код и няма достатъчен обществен имунитет срещу него. Поради тази причина очакванията са, че ще засегне повече хора, уточни здравният инспектор. По думите му хубавото е, че епидемичната вълна отшумява също толкова бързо, колкото и нараства. Затова очакванията на Кунчев са, че през февруари в повечето от регионите ситуацията ще се нормализира.

Човек е заразен един ден преди да получи някакви симптоми, допълни експертът. Два-три дни след това също предава вируса. След това, дори да има кашлица, той не заразява околните.

В Бургаска област се очаква грипна епидемия да бъде обявена в понеделник. Заболеваемостта там е 189.5 на 10 000 души. 88 са хоспитализираните от началото на годината, 13 от които - с грип, съобщиха от РЗИ.

Лекарите предупреждават, че макар децата до 14 години да са най-уязвими, грипът не подминава и възрастните. Вече има случаи на пациенти, при които заболяването протича без ясни симптоми, но рентгеновите снимки показват развит остър бронхит.

Специалистите описват настоящата клинична картина с рязко начало, силна отпадналост, висока температура, главоболие и болки в мускулите и ставите. Според лекарите, в съчетание с предепидемичната обстановка, в 99% от случаите тези симптоми сочат именно към грип тип А.

Мерките при епидемия са добре познати - онлайн обучение за учениците, градините и яслите работят при засилен медицински контрол, спират свижданията в болниците, плановите операции, детските имунизации и консултации, както и профилактичните прегледи. Носенето на маски е силно препоръчително на закрити места с много хора, в градския транспорт и в лечебните заведения.