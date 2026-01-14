Заради грипната епидемия: Спряха плановите прекъсвания на тока във Варненско

ЕРП Север спря всички планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Варненска област. Причината е обявената от 14 януари грипна епидемия, която ще важи най-рано до 20 януари.

От дружеството съобщиха, че мярката има за цел да гарантира сигурността на електроснабдяването за битовите клиенти в условията на извънредна обстановка и да подпомогне нормалното функциониране на здравните и обществено значимите институции, както и учебния процес онлайн.

ЕРП Север ще продължи да извършва само неотложни и аварийни дейности, при стриктно спазване на всички изисквания за безопасност.