Проверяват авиокомпания за дискриминация (обзор)

Причината е свалено от борда дете в инвалидна количка

Заради сваляне на дете с инвалидна количка от самолет на нискотарифна компания Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се е самосезирала и е започнала проверка. Към разследването е присъединен и сигнал от министъра на транспорта Гроздан Караджов.

Образувано е производство, което трябва да установи има ли предпоставки за установяване на пряка дискриминация (под форма на тормоз) и налице ли е неправомерен отказ от услуга по смисъла на закона от страна на пилота, по отношение на лице с увреждане, след което да наложат предвидените наказания.

“Смятам, че действията на превозвача и персонално на пилота, отказал да допусне до въздухоплавателното средство дете с увреждане, като не са взети предвид спецификите на инвалидната количка, с която се придвижва, са в пряко нарушение на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация във връзка с предоставяне на транспортна услуга по признак “увреждане”, посочва в доклад председателят на комисията Елка Божова.

На 08 август 9-годишно дете в инвалидна количка беше свалено от самолет на Ryanair, защото количката му “не отговаряла на стандартите за безопасност заради батерията”.

В неделя авиационната компания прехвърли отговорността върху наземните служители на летище София. Според Ryanair те не са били сигурни в изправността на батерията на помощното съоръжение и е отказано качването му на борда, заради което семейството станало агресивно.

Семейството е трябвало да пътува до Тулуза през Бергамо и е било свалено от борда по решение на пилота. Той е записал в протокола, че клемите на батериите “не могат да се изолират”, въпреки че количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея неведнъж.

“24 часа преди да пътуваме направихме чекирането и попълнихме нужната декларация. Чекирането мина добре, забавиха ни около 40 минути, за да получат информация, представихме нужните документи. Дойдоха, взеха ни, качиха ни, настанихме се, сложихме си коланите и по едно време идва главният пилот и каза, че трябва да слезем от самолета. Ние обяснихме че имаме документ за това и че вече сме пътували със същата компания и не е имало проблем”, разказа пред bTV бащата на детето Васил Тодоров.

Той обясни, че синът му е с мускулна спинална атрофия. “Роден е неподвижен. Слава Богу, вече е на 9 години и мога да ви кажа, че се чувства зле, защото не може да се движи. Необходима е винаги първа помощ и човек до него. И се почувствах много гадно, защото си зададох въпроса тъй като той не е способен и има нужда от нас и накрая аз не мога да му бъда от ползва и в същото време някаква външна намеса да му влее това психически... просто бях много наранен. Големият ми син има аутизъм и го прие много лично”, добави бащата.

Той разказа, че самолетът е бил задържан около час, докато семейството и пилотът обсъждат случая, след което е извикана Гранична полиция.

Бащата две седмици преди полета е изпратил техническата информация за количката на авиокомпанията, която е издала билет. А това означава, че не е установила проблем.

Благодарение на ръководството на летище “Васил Левски” - София детето и родителите са пътували няколко часа по-късно, безплатно през Мюнхен.

“От авиокомпания Lufthansa са казали “да” на инвалидната количка, т. е. тя е годна да лети със самолет”, съобщи транспортният министър Грозна Караджов. Той съобщи, че е разпоредена незабавна проверка от ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация”, която е започнала веднага. Всички факти и обстоятелства ще бъдат изяснени, а в петък следващата седмица ще бъде оповестено официалното решение на компетентния орган, увери Гроздан Караджов. Той обясни, че все по-често нискотарифните авиокомпании имат претенции, които са свързани най-вече с допълнително прибиране на пари. Каза, че седалките са така гъсто подредени, че всъщност не е имало място за инвалидната количка на борда на самолета.

Караджов обяви, че ще сезира европейския омбудсман за случая и припомни и предишен инцидент, при който жена не бе допусната до самолета с мотив, че ръчният ѝ багаж не отговарял на размера.

Испания санкционира нискотарифни компании

150 млн. евро глоба заради такси за багаж

Иcпaния глoби чeтиpи ниcкoбюджeтни aвиoкoмпaнии, включитeлнo Rуаnаir и Еаѕуjеt, c пoвeчe oт 150 милиoнa eвpo зapaди тaкcи зa бaгaж, кoитo пoтpeбитeлcкитe гpyпи cмeтнaxa зa “злoyпoтpeбa”.

Зaceгнaтитe aвиoкoмпaнии ca Rуаnаir, Еаѕуjеt, Vuеling и Vоlоtеа, cъoбщaвa Dеutѕсhе Wеllе, пoзoвaвaйки ce нa иcпaнcки мeдии.

Иcпaнcкoтo миниcтepcтвo пo въпpocитe нa пoтpeбитeлитe нaлoжи глoбитe, cлeд кaтo нaдзopът нa пoтpeбитeлитe Fасuа cтapтиpa кaмпaния пpeди шecт гoдини, твъpдeйки, чe aвиoкoмпaниитe ca нapyшили пpaвaтa нa пътницитe, нaлaгaйки дoпълнитeлни тaкcи зa oтпeчaтвaнe нa бopдни кapти нa лeтищeтo или зa нoceнe нa пo-гoлeми чacти oт бaгaжa.