Проучване сред 4100 ученици показа: Децата обичат пасивните развлечения, културата не ги интересува

Доволни са от живота в училище, но не и от учебната дейност

Децата обичат пасивните развлечения, интересуват се от спорт, но не и от култура и прекарват поне по 3 часа дневно в социалните мрежи. Това сочат резултатите от проучване сред 4100 ученици от 6 до 12 клас във Варненска област, представени от психолога проф. Румен Стаматов от Варненския свободен университет на среща по международен проект Harmony за подобряване на политиките за психично здраве на младите хора. В него участват институции от 9 държави от ЕС, една от които е Регионалното управление на образованието-Варна. Срещата бе открита от директора на РУО д-р Ирена Радева, в нея участваха представители на 12 образователни институции.

“За учениците новият храм е молът, а евангелието им е: Потребявай и се забавлявай“, обобщи проф. Стаматов. Според него това се дължи на днешното консуматорското общество. Повечето деца са доволни от живота в училище, но не и от учебната дейност, защото материалът, който се преподава, не е близък до техните интереси и ценности. При по-малките щастието зависи от отношенията с приятели и близки, а при по-големите - от популярността и материалните блага. Всички са убедени, че могат да се справят с проблемите, но реално са крехки и често не могат лесно да преодолеят стреса от трудностите заради прекомерната закрила на родителите, обясни психологът.

По думите му децата имат потенциал, но са нужни национални политики за психично благополучие. Варна има пилотен модел в това отношение - от 2 години в града работи център за позитивно образование, създаден от ВСУ и РУО, в който са включени и училищата.