Пускат парното в София по желание на блока

Прогнозата е за затопляне на времето

Парното на блокове в София засега може да бъде пуснато само по тяхно желание. От “Топлофикация София” обявиха при какви условия ще започна поетапното пускане на парното в столицата. По закон има две условия, които трябва да бъдат спазени. Първото е в продължение на три дни средната температура да е под 12 градуса, а второто условие е от НИМХ да са дали прогноза за трайно застудяване.

До момента е изпълнено само първото условие, второто не е, показват данните на НИМХ. От “Топлофикация София” посочват, че постоянно следят данните, подавани от метеоролозите, и има готовност за пускане. Оттам напомнят, че по желание може да бъде пуснато парното със заявление от училища и детски градини. Заявление могат да подадат и от жилищни блокове, стига да има решение на етажната собственост за предварително пускане на отоплението, обясниха от столичната топлофикация. Прогнозата за времето до края на месеца на сайта на НИМХ показва, че се очаква затопляне на времето.

Междувременно от “Топлофикация Перник” съобщиха, че започва поетапно пускане на парното. От дружеството уточниха, че с приоритет са административните и обществени сгради, училищата и детските градини.