Пясъчният град отворен и през септември

С ново работно време

Фигурите устояват на дъждовете

Фестивалът на пясъчните фигури в Бургас е с ново работно време през септември. Уникалният Пясъчен град, посреща посетителите си всеки ден от 09:00 до 20:00 часа. Времето за посещение е с час по – малко, но пък вратите ще са отворени чак до края на месеца.

Тазгодишната тема на фестивала е „Градът на приказките“ и представя изящни фигури на едни от най-обичаните герои от детството – Алиса в страната на чудесата, Снежанка и седемте джуджета, Пепеляшка, Дядо и ряпа, Тримата мускетари, Хитър Петър, Пинокио и още много други.

Експозицията, която ще остане и през „циганското лято“, е чудесна възможност за незабравима разходка за малки и големи, съобщават от Община Бургас. Този сезон, отново има рекорден брой посетители, които искат да видят отблизо пясъчните чудеса.

Фигурите са изваяни от устойчив пясък и останаха недокоснати от падналите наскоро дъждове.