Разчистват 6 декара сметище в най-големия гробищен парк във Варна

Огромно сметище с площ 6 декара в най-големия гробищен парк на Варна в с. Тополи ще бъде разчистено, за да се отвори терен за близо 1000 нови места за покойници. Предложението на общинското дружество „Обреди“ бе подкрепено от членовете на комисията по собственост и стопанство към местния парламент.

Сметището е формирано преди над 10 г. в края на парка, който не е ограден. За премахването на камарите смесени отпадъци РЗИ издаде предписание още през 2023 г., което после бе удължавано няколко пъти.

Частичното разчистване на терена ще бъде финансирано с неразпределена печалба на „Обреди“, която за 9 г. е малко над 780 000 лв., реши комисията.

Тя задължи дружеството да задели 90 000 лв. от сумата, с които ще бъдат закупени химически препарати за поддръжката на два общински басейна. „Обреди“ ще ги дари, за да не затворят плувните комплекси, докато се чака избор на изпълнител по обявената обществена поръчка. С остатъка от парите ще започне ликвидирането на сметището в гробищния парк.

Според управителя на „Обреди“ Тодор Генков освободеният терен ще помогне за преодоляване на острия дефицит с гробните места. Последното разширение на парка в с. Тополи беше направено през 2012 г. , но капацитетът бе изчерпан след 6 години.