Реалността се завръща на власт в енергетиката

Светът има нужда от все повече енергия и тя ще идва от всички възможни енергийни източници

Междунарoдната агенция по енергетика (IEA) публикува годишния си World Energy Outlook 2025. Промените в сравнение с предходните години трудно могат да бъдат по-значими. Ръстът на потреблението, надеждността и сигурността на доставките смазват всякакви мечти за съществени изменения в глобалния енергиен микс преди 2050 г.

Най-голямата промяна е връщането на сценария на текущите политики (Current Policy Scenario), който организацията беше премахнала от докладите си след 2017 г. Не са малки обаче и измененията на сценария на заявените политики (Stated Policy Scenario) в посока ограничаване на очакваните промени.

Тук спестявам детайлите и се фокусирам само върху общата картина. До вчера IEA говореше твърдо за: а) пик на въглищата сега; б) пик на нефта преди 2030 г. и в) спад на природния газ още преди 2040 г.

Днес IEA казва, че търсенето на петрол ще продължи да расте от около 105 милиона барела на ден до 113 милиона (+7,6%) до 2050 г. Най-зеленият вариант е за практически същото потебление през 2050 г. Природният газ расте и при двата сценария като при текущите политики говорим за над 20% ръст до 2050 г. Въглищата съвсем не се сриват, а само се стабилизират - траекторията на спада им е доста широка в зависимост от сценариите. Дори и при най-оптимистичния сценариий обаче потреблението им през 2050 г. си остава около 60% от настоящото.

Ако видите внимателно скалите на графиката, те са отрязани по такъв начин, че визуално да внушават големи изменения в потреблението на фосилни горива. Но ако започват от нула - както би трябвало да бъде, ако IEA иска да покаже реалните промени - ще забележите, че промените всъщност са относително незначителни.

Всичко това е въпреки рекордния растеж на соларната и вятърната енергия, както и обновените прогнози за много слаб ръст на населението. МАЕ реално признава, че базовото търсене, породено от изкуствения интелект, центровете за данни и електрификацията, изпреварва добавянето на „чиста“ енергия в микса.

За референция за адекватността на пргогнозите на IEA добавям едно хубава съпоставка между тях и реалното потребление на въглища в Китай (втората графика). Както ясно се вижда, IEA имат навика всяка година да обявяват неизбежен пик на въглищата в Китай, който е последван от нов ръст. И така всяка година.

В заключение: Светът има нужда от все повече енергия и тя ще идва от всички възможни енергийни източници като потреблението на фосилни горива няма да се измени значително в абсолютни стойности въпреки големия очакван ръст на ВЕИ и ядрената енергия. Това значи, че и въглеродните емисии няма да спаднат съществено.