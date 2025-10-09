Реките Янтра и Белица достигнаха критичните си стойности

Реките Янтра и Белица достигнаха пределните си стойности тази нощ, съобщи кметът на Велико Търново Даниел Панов, който следи динамичната обстановка редом до аварийните екипи на общината.

"Тази нощ река Белица вдигна нивото си близо до критичните стойности в Дебелец и Килифарево в резултат на непрестанния над две денонощия обилен дъжд. В Килифарево Белица достигна 2 метра - положителното е, че вече се наблюдава спад. Няма опасност от заливане на къщи", увери кметът.

Той даде и последна информация относно нивата на Янтра.

"Янтра достигна своя пик във Велико Търново около 7:30ч. тази сутрин (9 октомври, бел.ред.) с ниво 4.65м. През последния час е отчетен спад с 9см – актуалната стойност е 4.56м.