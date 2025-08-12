"Ростех" достави партида от нови фронтови бомбардировачи Су-34 на руските войски

Новите самолети са преминали пълен цикъл от заводски изпитания и тестове в различни експлоатационни режими и са летели до летището на експлоатацията си

Обединената самолетостроителна корпорация (ОАК, част от държавната технологична корпорация "Ростех") е доставила партида нови фронтови бомбардировачи Су-34 на руското Министерство на отбраната, съобщи пресцентърът на "Ростех" във вторник.

"Обединената самолетостроителна корпорация достави нови изтребители-бомбардировачи Су-34 на Министерството на отбраната на Русия. Самолетите попълниха флота от оперативно-тактическа авиация на руските Въздушно-космически сили. Самолетите са произведени по плана за обществени поръчки за отбрана за тази година", се казва в съобщение на пресслужбата, цитирано от ТАСС.

Новите самолети са преминали пълен цикъл от заводски изпитания и тестове в различни експлоатационни режими и са полетели до летището на експлоатацията си, се казва в съобщението.

"Фронтовият бомбардировач Су-34 отдавна се е доказал като най-добрият в своя клас. Възможностите на самолета позволяват на пилотите да действат успешно на полето на военни действия и да използват както неуправляеми, така и управляеми оръжия от въздушен тип. Самолетът е необходим в съвременните бойни операции и нашите самолетни заводи увеличиха производствените си темпове и осигуряват безпроблемни доставки до войските", цитира пресслужбата изпълнителния директор на "Ростех" Олег Евтушенко.

Изтребителят-бомбардировач Су-34 е предназначен за поразяване на наземни (водни) и въздушни цели, както и на инфраструктурни обекти, защитени от системи за противовъздушна отбрана и разположени на значителни разстояния от летището на самолета. Фронтовият бомбардировач действа ефективно под вражески огън и смущения денем и нощем при неблагоприятни метеорологични условия, а също така може да извършва въздушно разузнаване.