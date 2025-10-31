Саудитска Арабия ще строи футболен стадион на 350-метров небостъргач

Саудитска Арабия планира да построи футболен стадион на покрива на 350-метров небостъргач, съобщава Gulf News.

Първият в света проект за „небесен стадион“ се оценява на 1 милиард долара. Арената, проектирана да побере 46 000 зрители, ще се захранва изцяло от слънчева и вятърна енергия. Строителството на стадиона в града на бъдещето Неом, е планирано да започне през 2027 г. и да бъде завършено в рамките на пет години.

През декември 2024 г. Конгресът на ФИФА одобри Саудитска Арабия за домакин на Световното първенство по футбол през 2034 г. Кандидатурата на страната включва 15 стадиона в пет града, включително една арена в Неом, която ще бъде домакин на мачове от груповата фаза и няколко мача от плейофите. Дали „небесният стадион“ е част от тази кандидатура, все още не е официално потвърдено.

Неом е мащабен проект за интелигентен град и икономическа зона за бъдещето в северозападна Саудитска Арабия, на брега на Червено море, близо до границата с Египет и Йордания. За изграждането му са отпуснати 500 милиарда долара. Централният елемент на Неом ще бъде 170-километров линеен „огледален небостъргач“, проектиран да побере девет милиона жители.