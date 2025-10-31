Лейди Гага в Милано - триумфални концерти, но и с лична връзка

Лейди Гага е една от големите звезди на съвремието, но има своята специална връзка с Италия. Актуалното ѝ турне The Mayhem Ball премина и през Апенините, макар и да се спря само в един град - Милано. Той обаче носи по-специално значение за певицата, която в цивилния живот носи името Стефани Джоан Анджелина Джерманота.

Какво общо има Лейди Гага с Италия?

На първо място - произходът. Стефани Джерманота е потомка на италиански имигранти. Разбира се, тази връзка вече е далечна във времето, тъй като прадядо ѝ е пристигнал в Америка от Сицилия в началото на миналия век. По майчина линия Лейди Гага пък носи духа на Северна Италия и по-точно на района около Венеция.

Самата Стефани е родена в Ню Йорк, където се намира една от най-значимите общности на диаспората от Ботуша. Запитана до каква степен говори езика на предците си, в интервю пред италианската телевизия RAI тя призна, че разбира доста от речта, но се “изразява по-добре с емоции, отколкото с граматика”. По-късно обаче Лейди Гага положи усилия, за да влезе в роля в криминалната драма “Домът на Гучи” (долу, по време на снимки).

И все пак не толкова произходът, който едно дългогодишно сътрудничество свидетелства за връзката ѝ с Италия и конкретно с Милано. А това е личност, която е с голямо значение и за града, и за света на модата, в който Лейди Гага е икона също както за поп музиката.

Ролята на Армани за визията на поп звездата

Джорджо Армани си отиде от този свят именно в Милано, и то само месец и половина преди концертите на американската певица. А един от най-известните модни дизайнери имаше фундаментална роля за оформяне на нейния имидж.

Още в началото на кариерата си Лейди Гага привлече внимание с предизвикателната си визия. Разбира се, при подбор на сценичните костюми тя далеч не разчиташе само на Армани. Той обаче я облече за някои от емблематичните ѝ появи пред публика. Взаимодействието между американската певица и италианския фешън гуру за първи път се прояви по време на наградите “Грами” през 2010.

Армани се погрижи и за визията ѝ по време на последвалите турнета. The Monster Ball Tour (2011) и Born This Way Ball (2012). Драматичните костюми, в които често присъстваха елементи от пластмаса, метал и латекс, несъмнено превърнаха Лейди Гага в уникално явление не само от музикална гледна точка. “Да работя с Лейди Гага е различен опит за мен. Адмирирам начина, по който тя използва модата като елемент от своето сценично шоу”, заяви тогава Джорджо Армани.

А каква е връзката на модния гуру със спорта?

За феновете на баскетбола това е напълно излишен въпрос. Най-успешният италиански тим на всички времена - Олимпия Милано, продължава да носи името на прословутия моделиер. Armani Group притежава самия клуб, като негов шеф все пак е Джими Армани, роднина на модния гуру. А самата марка дълги години е основен спонсор на “червените обувки”, като се отразява и на пълното наименование на отбора. Това продължава и сега след смъртта на модния дизайнер на 91-годишна възраст.

А Олимпия Милано е голямата гордост на италианския баскетбол. Вярно е, че свързваме Ботуша повече с футбола и волейбола, но и в играта с оранжевата топка и коша на Апенините също имат с какво да се гордеят. При “червените обувки” това важи с особена сила - те държат рекорда с 31 титли на Италия, а освен това 3 пъти са триумфирали и с Купата на европейските шампиони. Големите международни успехи са по-назад във времето - последният е от 1988 г., но и сега Олимпия Милано (под официалното име EA7 Emporio Armani) е част от елита на Евролигата.

А какво общо има Лейди Гага със спорта?

За да направим пълен кръг, нека да погледнем и към този аспект. Говорейки за баскетбол - все пак Лейди Гага пя в арената, в която домакинства Олимпия Милано, тя като зрител присъства на мачове на Ню Йорк Никс. Но тук няма главна роля за разлика от други големи събития. Няма как да се отмине участието и в Супербоул - тя изпя химна на САЩ преди финала за титлата в NFL през 2016 г. Година по-късно беше основно атракция в шоуто на почивката - всъщност, често за това се говори повече, отколкото за това кой е станал шампион. Веднъж символично хвърли и първата топка за начало на сезона на бейзболния Ню Йорк Метс.

Все пак връзката на София Джерманота със спорта по-скоро трябва да се търси в това как тя поддържа своята форма. Шоуто на Лейди Гага, съчетаващо танцувални, гимнастически и акробатически умения, е много изискващо физически. Затова тя влага много усилия и постоянство в това кондицията ѝ да бъде на високо ниво - не само за да изглежда естетически добре, но и за да издържа на обикновено неподозирано голямото напрежение на шоубизнеса.

