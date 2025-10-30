Да изкачиш есента - как катеренето освобождава тялото и ума през всеки сезон

Разговор с Биляна Йотовска за спорта, концентрацията и моментите на пълно присъствие, които ни помагат да се справим със стреса

С настъпването на есента денят се скъсява, а с него идват и умората и стресът от ежедневието, което прави особено важно да намерим начин да поддържаме тялото и ума активни. В разговор с Биляна Йотовска – състезател, фитнес модел и завършващ магистър по нутрициология, с над 15 години опит в спорта и здравословния начин на живот – обсъждаме как има един спорт, който се превръща в идеалният за този сезон, съчетавайки сила, концентрация, баланс и усещане за присъствие и начин да се заредим с енергия и спокойствие в есенните дни, а именно - катеренето.

„Когато човек застане под стената, тялото притихва. Погледът тръгва нагоре, а мислите остават на земята за малко“, споделя Биляна. „Катеренето има особен ритъм – не е просто движение, а вътрешен разговор между страха и смелостта, между тежестта и желанието да се полети.“

Опитът на Биляна показва, че катеренето не пита колко си тренирал или колко си готов. „То просто те кани да опиташ. Тялото се учи на уважение към всяко мускулно влакно и движение, което изисква концентрация и баланс. Активира се цялото тяло – от пръстите до гърба, от краката до ума, но най-силно се тренира вниманието. Всяко изкачване е момент на пълно присъствие.“

В залата Balkan Climbing това „сега“ придобива особена енергия. Пространството е внушително – над 2000 кв.м, стени до 17 метра височина, над 300 маршрута с въже, над 200 боулдър проблема, зона за скоростна дисциплина по международен стандарт и TRUBLUE системи за самостоятелно катерене. Детската зона от 250 кв.м превръща катеренето в игра за цялото семейство, а любопитството остава водещият мотив за всеки нов посетител.

„Хората в залата са различни – някои идват след работа, напрегнати и уморени, други с раници и искри в очите, готови за ново предизвикателство“, казва Биляна. „След няколко минути по стената лицата им се променят. Изглеждат по-свободни. И това е, може би, най-големият подарък на катеренето – то не те изцежда, то те освобождава.“

На височина няма мисъл за калории или мускули. „Има само момент на доверие – да издишаш, да се пуснеш и да вярваш, че въжето ще те задържи. Това доверие е сърцето на спорта и урок, който се пренася и в ежедневието – човек става по-спокоен, по-търпелив и по-смел“, обяснява тя.

Катеренето е повече от тренировка. „То е урок по присъствие, по устойчивост, по любов към движението като смисъл. Сред хватовете и въжетата откриваме не само мускули, но и части от себе си, които сме забравили.“

Стената не е просто препятствие, а огледало. „Показва търпението, ината, страха и радостта от малката победа. Всеки метър нагоре е едно ‘да’ към живота. Катеренето връща усещането за тяло, което не просто съществува, а преживява, за допир, за грапавина, за ръб, който държиш сам.“

„И когато се обърнеш надолу, погледнеш от високо и си кажеш ‘успях’, разбираш, че не стената си победил, а себе си – онзи стар, предпазлив, ограничен аз, който преди е мислел, че не може“, споделя Биляна.

За да откриеш новото в тялото и ума си, понякога просто трябва да тръгнеш нагоре. А Balkan Climbing е мястото, където всяка стена води към себе си.

Контакт зала за катерене Balkan climbing: ул. „187-ма“ 9, 1756 София, България

https://balkanclimbing.com/