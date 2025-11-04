Сега ги наричам евродебили. Днес не им е смешно, вече почват да вдяват

Преди повече от 2 години в “Балотаж” при Мария Мусорлиева в Евроком обяснявах, че НАТО ще започне да се изтегля от Източна Европа. И обясних причините. Либералите не вярваха и им беше смешно.
Преди повече от година при Николай Колев обясних, че има голяма вероятност от Франция да започне икономическият срив на ЕС и последващото му раздробяване. Либералите пак не вярваха и им беше смешно.
Преди половин година започнах да обяснявам за първия очертаващ се съюз в пределите на бившия соцблок с център Унгария. Либералите отново не вярваха и им беше смешно.
Така не вярваха за Тръмп, за завоя към консерватизма и пр.
Не вярват и, че ще им се търси скоро сметка. Все им беше смешно
Сега ги наричам евродебили.
Днес не им е смешно.
Мисля, че вече почват да вдяват.
До вярата е само една крачка!