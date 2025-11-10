Сидни Суини - кралицата, която просто каза “не”

Интернетът е завинаги. Освен всички прекрасни възможности, които ни дава достъпа до цялата информация на света той означава, че ако кажете нещо може да ви държат отговорни доживот. Всъщност, дори да не кажете нещо - с лекота може да се измисли история за вас, която да цъфне по разни страници и социални мрежи и да ви се наложи, както обичаме да казваме, после да обяснявате как сте нямали сестра.

Това стана любимо оръжие в арсенала на левите, прогресивни сили особено в САЩ, но и като цяло в запада, които го превърнаха в ритуал на унижението. Ако кажете нещо срещу неолибералната доктрина, то се превръщаше в бухалка, с която се опитват да ви унищожат първо спокойствието, после репутацията и накрая живота. Безмилостно, докато не преклоните глава и не се предадете пред тяхната “праведна” гледна точка.

Години наред който беше набелязан като расист, фашист, всякакъв -ист или просто беше обект на медийна атака трябваше да премине през този ритуал на унижението. Сидни Суини попадна под същата тази атака още отдавна. По принцип в Холивуд е добре известно, че да мислиш “правилно” е още по-важно и това се отразява в събирания като на оскарите, където ако не кажеш нещо за климата, бежанците и против Тръмп, ти си просто персона нон гграта. Сидни Суини отбягваше това и поради визията й на русокоса, красива, бяла жена някои консерватори по-скоро на шега я приеха за някакъв вид символ.

Тогава се стигна до рекламата за джинси. Когато фирмите в САЩ видяха, че с трансджендъри за рекламни лица рискуват да загубят голяма част от клиентите си, други се усетиха, че ако монетизират растящите консервативни движения могат да се възползват от това. Фирмата за джинси “American eagle” го направи по възможно най-елегантния начин - Сидни Суини, носейки техните джинси, казва “имам страхотни джинси”. Да, но на английски то звучи по същия начин като “имам страхотни гени”. Примамката беше очевидна - за нула време по-либералните хора скочиха да обясняват как тя е нацист, фашист, расист и тем подобни, докато нашумялата реклама вдигна акциите на фирмата с 50% за 6 месеца. Точно каквато беше целта.

За това може би не беше изненада когато в интервюто със списанието GQ интервюиращата се усмихна мазно и подтикна Сидни Суини да даде обяснение за своя лош расизъм. Същият ритуал на унижението, при който й придадоха фалшива идея и наложиха да преклони глава и да се подчини на тяхната гледна точка. Гледайки усмихващата се жена пред себе си, Сидни Суини със строго изражение й каза: “Не.”

Е, всъщност й каза, че ако има да каже нещо, ще го каже, но отказът беше напълно ясен. Не, няма да ви се подчиня, писна ми.

Нищо чудно, че за нула време това интервю избухна по социалните мрежи и стотици хора писаха анализ за безкрайната арогантност на неолибералната доктрина, която изисква от теб да й се подчиниш и не приема друга реалност. Други пък разказваха за свой опит как им се е случило подобно нещо от приятели, колеги и дори семейство. Всичко бяха съгласни с едно - това прекали и Сидни Суини е абсолютна кралица, че отказа да участва.

Това не е нещо ново. Преди години Джордън Питърсън, психолог и професор от Канада нашумя, когато просто отказа да му наложат да ползва точните думички за ЛГБТ хора. Той води дълга битка за това да не го карат да се подчинява на “правилния” език и резултатът беше, че стана един от най-известните хора в света.

Оказва се, че за повечето хора в света всъщност не е важно да са расисти, да мразят или да участват въобще в културни войни. Оказва се, че най-важното е просто да се каже “не” на безумната идея, че има един “правилен” език и една “правилна” идеология и всички ние трябва да я следваме, а ако кривнем от нея ще се наложи да изпълним ритуал на унижението за да ни приемат отново. Още повече и когато се превърна в политическо оръжие, което не подбира, а може да се ползва когато си решат.

Не си мислете, че това е някакъв изолиран случай. Сидни Суини е просто част от едно цяло поколение, което му е писнало от политкоректен език и изнудване.