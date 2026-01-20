Сирийското правителство даде на кюрдите 4 дни, за да се интегрират в централната власт

Сирийското правителство даде 4-дневен срок на кюрдските сили да се съгласят с интегрирането на последната контролирана от тях територия в Сирия към централната власт, след като основният им съюзник - Съединените щати, ги призоваха да предприемат тази стъпка, предаде Ройтерс.

Специалният пратеник на САЩ за Сирия Том Барак написа в публикация в социалните мрежи, че интеграцията е "най-добрата възможност", която кюрдите имат в момента в Сирия, информира БТА.

"Първоначалната мисия на доминираните от кюрдите Сирийски демократични сили като основна сила срещу "Ислямска държава" (ИД) на място до голяма степен приключи, защото Дамаск оттук нататък е готов да поеме контрола по отношение на сигурността, по-специално да контролира центровете за задържане на ИД", написа Барак. По този начин той даде да се разбере, че първоначалната цел на кюрдските сили като противовес на бойците на групировката "Ислямска държава", победена в Сирия през 2019 г., до голяма степен е отпаднала и че САЩ нямат дългосрочен интерес да запазят присъствието си в страната, което сигнализира за очевидно прекратяване на подкрепата от страна на Вашингтон.

"Най-добрата възможност за кюрдите в Сирия сега се крие в прехода при новото правителство след (Башар) Асад, водено от президента Ахмед аш Шараа", написа Барак.

Сирийските демократични сили, които през последните дни загубиха контрола над големи части от Сирия при настъплението на правителствените войски, заявиха, че приемат обявеното по-рано днес споразумение за прекратяване на огъня с правителството в Дамаск и че няма да предприемат военни действия, освен ако не бъдат атакувани.

В изявление на сирийското правителство се посочва, че е постигнато съгласие с кюрдските сили за изготвяне от тяхна страна на план за интеграция на провинция Хасака в Североизточна Сирия, която е все още под контрола на Сирийските демократични сили, в централата власт. В противен случай те рискуват навлизането на сирийската армия в два града, контролирани от кюрдските сили.

По-рано днес правителството в Дамаск обяви 4-дневно прекратяване на огъня и заяви, че е поискало от Сирийските демократични сили да предложат кандидат за поста помощник на министъра на отбраната в Дамаск като част от процеса по интегрирането на кюрдските сили в централната власт.