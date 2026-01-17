Жертвите от протестите в Иран надхвърлиха 3000

Жертвите от мащабните протести в Иран вече са над 3000, съобщават неправителствени организации. Според очевидци, цитирани от „Ройтерс“, протестите са утихнали през последните четири дни.

А след осемдневна интернет блокада за първи път беше регистрирано леко възобновяване на активността.

Техеран беше критикуван от международната общност за прекъсването на интернет сигнала и режимът беше обвинен в опит да прикрие насилието срещу протестиращите.

Режимът в Техеран е подложен на остра международна критика за прекъсването на интернет връзката. Западни държави и правозащитни организации обвиняват властите в опит да ограничат разпространението на информация и да прикрият мащаба на репресиите.

Протестите в Иран избухнаха заради социално-икономически проблеми и ограничения на гражданските свободи, но бързо прераснаха в най-сериозното предизвикателство за режима от години насам. Властите твърдят, че действат срещу „външно подстрекавани безредици“, докато активисти настояват, че става дума за спонтанно народно недоволство.

Междувременно правозащитни групи предупреждават, че реалният брой на жертвите може да е значително по-висок, тъй като достъпът до болници, морги и затвори остава силно ограничен, а много семейства се страхуват да съобщават за загинали или изчезнали свои близки.