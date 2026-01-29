Напрежението около Иран се покачва, в района има поне 10 американски кораба

Иран: "Ще дадем смазващ отговор". Кремъл призовава Белия дом да прояви сдържаност

Напрежението между САЩ и Иран продължава да расте след заплахите на Тръмп. Още един американски военен кораб е пристигнал в Близкия изток, показват данни от проследяване на корабите, докато спекулациите за евентуална нова атака на САЩ срещу Иран продължават да нарастват, съобщава BBC Verify.

Ракетният разрушител USS ​​Delbert D. Black е бил проследен вчера, докато е плавал през Суецкия канал към Персийския залив, показа уебсайтът за проследяване MarineTraffic. Смята се, че най-малко 10 американски военни кораба се намират в Близкия изток, включително самолетоносача USS Abraham Lincoln, пише италианската агенция ANSA.

Иранската армия заяви, че е добавила 1000 дрона към бойните си полкове, а началникът ѝ обеща "смазващ отговор" на всяка атака, съобщи държавната телевизия на страната, след като Съединените щати разположиха ударна сила в регионални води.

"В съответствие със заплахите, пред които сме изправени, поддържането и засилването на стратегическите предимства за бърз бой и смазващ отговор на всяко нашествие (...) винаги е в дневния ред на армията", заяви командирът на иранската армия Амир Хатами, цитиран от държавната телевизия.

Междувременно Кремъл призовава САЩ да проявят сдържаност по отношение на потенциални действия в Иран, вярвайки, че възможността за дипломатическо решение "не е изчерпана". Всякакви силови действия рискуват да създадат "хаос" в региона, предупреди говорителят Дмитрий Песков, цитиран от информационна агенция ТАСС. "Продължаваме да призоваваме всички страни да проявяват сдържаност и да отхвърлят всякаква употреба на сила", заяви говорителят на президента Владимир Путин, цитиран от Интерфакс.

"Ясно е", добави Песков, "че потенциалът за преговори (относно Иран) далеч не е изчерпан. "И, разбира се, в този контекст е необходимо да се съсредоточим преди всичко върху механизмите за водене на преговори", продължи той. Според говорителя на Кремъл "всякакви военни действия могат само да създадат хаос в региона, водещ до много опасни последици по отношение на дестабилизацията на системата за сигурност".