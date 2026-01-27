Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

Съединените щати обявиха мащабно многодневно учение на Военновъздушните сили в Близкия изток на фона на нарастващото напрежение между Съединените щати и Иран заради смъртоносните репресии на иранските власти срещу антиправителствените протести, предаде АФП.

Съобщението беше направено ден след като американските въоръжени сили заявиха, че ударната група на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ е пристигнала в Близкия изток, което значително увеличава военната мощ на САЩ в региона.

Учението ще „демонстрира способността за разполагане, разпръскване и поддържане на бойна въздушна мощ в целия Близък изток“, съобщи въздушния компонент на Централното командване на САЩ, което отговаря за американските сили в региона.

Не бяха оповестени нито конкретни дати, нито точното място на провеждане на учението.

Междувременно командир от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че съседните държави ще бъдат „считани за враждебни“, ако тяхна територия бъде използвана за атака срещу Иран.

„Съседните държави са наши приятели, но ако тяхната земя, въздушно пространство или води бъдат използвани срещу Иран, те ще бъдат считани за враждебни“, заяви Мохамад Акбарзаде, политически заместник на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, цитиран от информационната агенция „Фарс“.