Иран обяви армиите от ЕС за "терористични групи"

Иран обяви армиите на страните от Европейския съюз за "терористични групи“ в отговор на решението на ЕС от четвъртък да постави в списъка си на терористичните организации Корпуса на стражите на Ислямската революция (КСИР), предадоха световните агенции, информира БТА.

Намерението на Техеран за налагането на контрамярка бе заявено в петък от генералния секретар на иранския Върховен съвет за национална сигурност Али Лариджани. Мотивът на ЕС бе кървавото потушаване от страна на иранския режим на всенародните протести заради влошаването на икономическата ситуация, посочва Асошиейтед прес.

Иран вече смята европейските армии за "терористични групи“, заяви днес председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

"В съответствие с член 7 от Закона за контрамерките относно определянето на Корпуса на стражите на Ислямската революция като терористична организация армиите на европейските държави се считат за терористични групи“, заяви Галибаф в парламента, облечен наред с останалите депутати в униформа на КСИР в знак на солидарност с гвардейците, отбелязва АФП.

Председателят на иранския парламент е бил командир в КСИР, припомня АП, допълвайки, че категоризацията на армиите на държавите членове на ЕС е по-скоро символично. Законът, на който се позова Галибаф, е от 2019 година.

Режимът в Техеран се основава на него за ответно обявяване на армиите на други държави за терористични групи в отговор на техни санкции. През въпросната 2019 г. Революционната гвардия е обявена за "терористична организация" от САЩ. Това се случи по време на първия мандат в Белия дом на настоящия американски президент Доналд Тръмп.