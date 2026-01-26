Израел си връща тялото на последния заложник от Газа, 250 тела са ексхумирани заради убития полицай

Тялото на последния израелски заложник ще бъде върнато от ивицата Газа, съобщиха Израелските отбранителни сили (IDF).

"След приключване на процеса на идентификация от Националния институт по съдебна медицина, в сътрудничество с израелската полиция и Военния равинат, представители на Израелските отбранителни сили информираха семейството на починалия заложник, сержант първи клас Ран Гвили, че техният близък е идентифициран и ще бъде върнат за погребение", се казва в съобщението.

Ран Гвили беше убит на 23 октомври 2023 г., когато въоръжени палестински радикали нападнаха Израел, а тялото му беше отвлечено в ивицата Газа.

The deceased hostage SFC Ran Gvili has been identified and will be returned for burial.



According to the information and intelligence available to us, SFC Ran Gvili, 24, who served in the Israeli Police Special Forces, fell in combat on the morning of Oct. 7, 2023, and his body… https://t.co/K4vFVsF60r pic.twitter.com/TN2CWMpKEM — Israel Defense Forces (@IDF) January 26, 2026

IDF разкри информацията, която я е довела до мястото на погребението на тялото на Гвили



След извличането на тялото на старши сержант Ран Гвили от Газа, Армията на отбраната на Израел разкри своите разузнавателни оценки относно това къде се смята, че са били останките на убития полицай, пише The Times of Israel.

Армията твърди, че разузнавателните данни, сочещи, че Гвили е погребан в гробището в източен град Газа, са били известни от известно време, въпреки че наскоро картината беше изяснена чрез операции по събиране на разузнавателна информация и информация, потвърдена от Хамас на Израел чрез посредници.

Миналата седмица Армията на отбранителните сили на Израел (IDF) получи нова информация, която потвърди оценките ѝ, че Гвили е погребан в гробището в източен град Газа. През уикенда започна издирвателна операция и днес тялото му беше намерено.

Претърсването е проведено от израелската страна на Жълтата линия, въпреки че някои сили са били разположени отвъд нея, от страната на Хамас, с цел сигурност, съобщават военни служители.

Друг разузнавателен източник предполагаше, че убитият заложник е погребан в тунел на около километър от гробището, също от израелската страна на Жълтата линия.

Военните инженери разкопаха тунела и го сканираха, но в крайна сметка не откриха нищо.

Други насоки включваха възможността Гвили да е погребан в болница "Шифа" или в друго гробище в град Газа. И двете места обаче са от страната на Хамас на линията на прекратяване на огъня и следователно там не са извършени претърсвания.

Тялото на Гвили е намерено в гробището в град Газа, идентифицирано чрез съвпадение на зъби и пръстови отпечатъци

Тялото на последния заложник, държан в ивицата Газа, полицейският старшина Ран Гвили, е било идентифицирано на място от израелски съдебни експерти, според военните.

250 тела са проверени и всички са върнати в гробовете им

Армията на отбранителните сили на Израел (IDF) започна да ексхумира стотици тела в мюсюлманско гробище в източен град Газа през уикенда и до днес е тествала около 250 от тях за потенциално съвпадение с Гвили.

Преди няколко часа зъболекари, разположени на гробището, успяха да потвърдят, че зъбната структура на едното тяло съвпада с тази на Гвили. Освен това, според военните, са били взети пръстови отпечатъци и извършени други тестове, за да се потвърди самоличността му. Тялото на Гвили сега се връща в Израел за погребение.

Армията на отбраната на Израел заяви, че ще върне всички останали ексхумирани тела в гробовете им и ще почисти гробището от уважение към мъртвите.

Нетаняху: Връщането на тялото на Ран Гвили е "изключително постижение" за Израел

В обръщение към медиите в Кнесета, премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че връщането на тялото на старши сержант Ран Гвили "е изключително постижение за Израел".

"Обещахме, и аз обещах, да върнем всички, и върнахме всички", казва той, "до последния". "Рани е герой на Израел. Той влезе пръв, излезе последен. Той се върна", казва Нетаняху.

Министърът на външните работи Гидеон Саар също приветства завръщането на Гвили, като написа, че "обетът е изпълнен" и благодари на израелските сили за сигурност "за огромните им усилия" в публикация на иврит в X.